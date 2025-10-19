18-letni Franco Mastantuono, kraljevi up iz Argentine

V nadaljevanju preberite:

Prvi clasico v sezoni prihodnjo nedeljo med Realom in Barcelono bo prvi tudi za naslednika Lionela Messija v argentinski reprezentanci Franca Mastantuona. Mladi mož, ki je poleti prestopil v kraljevski klub iz slavnega kluba River Plate, pod taktirko trenerja Xabija Alonsa postaja to, kar je Real Madrid verjel, da lahko postane, ko so ga klubski skavti pripeljali iz Buenos Airesa.

Ali je zvezni igralec, ki se je rodil 14. avgusta 2007, madridska različica Barceloninega čudežnega fanta Lamina Yamala? Njuna igralska profila sta podobna, oba igrata na položaju desnega bočnega napadalca, toda ni ju še mogoče primerjati. Mastantuono je komaj stopil na največji nogometni oder, na katerem se je katalonski vrstnik že utrdil kot največji virtuoz.

Preden se je povsem osredotočil na nogomet, je Mastantuono sanjal, da bo zvezdnik na youtubu, odlično pa se je znašel tudi na teniškem igrišču. V mlajših letih je sodil med deset najboljših igralcev v Argentini. Zmagala sta ljubezen do nogometne žoge in preprosto dejstvo, da je bil z njo pravi čarovnik.