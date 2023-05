Kralju strelcev Nikeziću so se izmuznili klubski pokali

Postavni Črnogorec se je slovenski nogometni javnosti predstavil v sezoni 2005/06, ko je okrepil Domžale. V Slovenijo je prispel s posredovanjem menedžerja Toneta Hrovatiča in kmalu spoznal, da tako nogometno kot zasebno uživa v naši deželi. »Slovenija in vaši ljudje so mi bili takoj všeč, počutil sem se domače. Bil sem še mlad, a sem se hitro prilagodil na novo okolje in način življenja, ki je vendarle nekoliko drugačen kot v moji domovini,« razkriva Nikola Nikezić.

V Domžalah, ki so iskale pot do vrha slovenskega nogometa, se je takoj povezal z domačimi fanti, s katerimi še danes ohranja stike, še najbolj z Janezom Strajnarjem. Z rumeno-modrimi je zasedel drugo mesto za Gorico, prav s primorskega konca pa je prišla ponudba za selitev.