Kramer se po letih v tujini vrača domov

Nogometni klub Celje je turškim prvoligašem Konyasporjem dosegel dogovor za prestop Blaža Kramerja, ki je z grofi sklenil pogodbo do konca junija leta 2028. Celjan je v Sloveniji igral za domači Šampion, član katerega je bil do konca sezone 2015/2016, in Aluminij, za katerega je zabil šest zadetkov.

Visokorasli napadalec, ki v višino meri 191 centimetrov, je nato okrepil drugo ekipo nemškega Wolfsburga, nato pa se je preselil v Švico, kjer je igral za FC Zurich. Za trinajstkratne švicarske prvake je zbral 89 nastopov ter prispeval 21 zadetkov in 13 podaj. Sledil je odhod v varšavsko Legio in nato prestop v Turčijo h Konyasporju. Kot posojeni igralec je zaigral tudi za savdskoarabski Al-Okhdood.

Celjani se bodo jutri v prvi slovenski ligi pomerili z Aluminijem, 16. septembra pa jih čaka prvi dvoboj v evropski ligi, njihov nasprotnik bo Bayer Leverkusen.