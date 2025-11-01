Kranjski direktor razjezil Bosno in Hercegovino

Senijad Ibričić, zdaj športni direktor drugoligaša Triglava iz Kranja, v slovenskem prostoru pa znan tudi že kot nogometaš Domžal in pozneje Kopra. je gostoval v podkastu znane hrvaške športne moderatorke Valentine Miletić.

Spomnil se je marsičesa iz svoje zanimive športne poti, zbral je 43 nastopov v reprezentanci Bosne in Hercegovine, nikakor pa mu še danes ne gre v račun, da mu legendarni Safet Sušić, selektor izbrane vrste BiH na njenem doslej edinem mundialu, leta 2014 v Braziliji, ni ponudil priložnosti za igranje. Bil je sicer med 25 reprezentanti, ki so odpotovali na to svetovno prvenstvo.

»Sprva sem bil ponosen, da sem na svetovnem prvenstvu, saj sem še kot otrok sanjal o tem, da bi nekoč igral na mundialu, toda potem ko niti na zadnji tekmi nisem dobil priložnosti, razočaranju ni bilo konca. Spoznanje, da takrat med reprezentanti edini nisem igral, mi je predstavljalo najtežji trenutek v karieri. Pozneje se soočiš z realnostjo in tolažbo, da sem sploh bil na mundialu,« je dejal v omenjenem podkastu in dodal: »Ker je Sušić ostal selektor, sem se odločil za umik iz reprezentance. Nikoli nisem z njim govoril o tem, niti si to želim. On je najbrž edini človek iz moje kariere, s katerim se ne želim pogovarjati.«

Te zadnje besede pa zdaj v Ibričićevi domovini močno odmevajo, pri velikem delu nogometnih navdušencev si je, sodeč po odzivih na družabnih omrežjih, direktor kranjskih nogometašev nakopal izdatno mero jeze. Sušić namreč v Bosni in in Hercegovini kot eden najboljših nogometašev nekdanje Jugoslavije in tudi legenda Paris Saint-Germaina ohranja izjemen status, obenem pa je tako tudi edini selektor doslej, ki je vodil rojake na največjem nogometnem tekmovanju.