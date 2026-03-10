Kratke hlače, v katerih je igral Lamine Yamal, so na prodaj

Lamine Yamal je že uveljavljen nogometni zvezdnik, a še vedno sodi v kategorijo najbolj vznemirljivih talentov, zaradi česar je v središču pozornosti. Nedavno je pozornost pritegnil nenavadna zgodba povezana z njegovim začetkom in zbirateljem. Yamal je za Barcelono igral prvo tekmo 29. aprila leta 2023 proti Real Betisu. Takrat je bil star komaj 15 let, devet mesecev in 16 dni ter je postal najmlajši igralec, ki je debitiral za Barcelono v La Ligi v 21. stoletju.

Krilni napadalec je v igro vstopil v 88. minuti, ko je zamenjal Gavija v dresu s številko 41. Ta trenutek je hitro postal zgodovinski mejnik tako za igralca kot za klub, kot tudi za zbiratelje, ki so hitro začeli iskati predmete, povezane z Yamalovo prvo tekmo v članski konkurenci.

Po poročanju DAZN, ponudnika športnih vsebin prek omrežja, družina iz Kölna trdi, da ima v lasti kratke hlače, ki jih je Yamal nosil med svojim prvim nastopom za Barcelono. Oče in sin, predana oboževalca mladega igralca, sta razkrila, da sta pripravljena prodati kratke hlače – vendar le za šestmestno ceno.

»To so kratke hlače z njegove prve tekme. Nosil jih je, ko je bil star 15 let,« je pojasnil oče. »Prodam jih za 100.000 evrov. Ne za manj.«Predmete, povezane z Yamalom, zbirata že od njegovega zgodnjega vzpona v nogometu.

»Vse zbiramo od Lamina Yamala,« je oče povedal med pogovorom, in poudaril, da se je njihovo zanimanje začelo, ko je bil igralec star komaj 15 let. Med predmeti v njihovi zbirki je tudi nogometševa prva podpisana zbirateljska kartica Megacrak, še en kos, za katerega verjamejo, da bi lahko povečal vrednost, ko se bo igralčeva kariera še naprej razvijala. Zbiratelj iz Kölna je celo podal drzno napoved o Yamalovi prihodnosti.

»Lamine bo najboljši igralec v zgodovini,« je povedal zbiratelj.