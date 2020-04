Kremelj zanika vpletenost Rusije v podkupovanje za SP 2018

Moskva – Rusko politično vodstvo odločno zavrača vse obtožbe o domnevnem podkupovanju in korupciji pri dodelitvi organizacije svetovnega prvenstva v nogometu, ki je bil v največji državi sveta leta 2018. »Rusija je dobila pravico za izvedbo SP na povsem zakonit način,« je zagotovil Dimitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina.



»Prebrali smo medijske objave o tem in se nam niti ne sanja, za kaj naj bi šlo,« je dodal Peskov in zatrdil, da je bilo SP v Rusiji pred dvema letoma »najboljše doslej«, poroča ruska tiskovna agencija Tass. S tem se je Kremelj odzval na razkritje ameriških tožilcev, ki so objavili nove podrobnosti v zvezi z odmevnim korupcijskim škandalom v Mednarodni nogometni zvezi FIFA leta 2015 glede boja za medijske pravice ter organizacije SP 2018 in 2022.

Milijoni dolarjev za podkupnine?

Nekdanja uslužbenca podjetja 21st Century Fox, Hernan Lopez in Carlos Martinez, se soočata z obtožbami tožilstva glede korupcije, bančne prevare in pranja denarja, poleg njiju tudi Gerard Romy, ki je delal za španski medijski konglomerat Imagina. Trojica je osumljena, da je plačala na milijone dolarjev podkupnin delegatom FiFA ter krovnih zvez Conmebol in Concacaf iz Južne, Severne in Srednje Amerike ter Karibov v zameno za glasovanje pri pridobitvi donosnih televizijskih pravic za regionalna tekmovanja in kvalifikacije za svetovni prvenstvi leta 2018 in 2022.



Primer je del vseobsežnega korupcijskega škandala v Mednarodni nogometni zvezi iz leta 2015, ki je odnesel celoten vrh FIFA z dolgoletnim predsednikom Seppom Blatterjem na čelu.