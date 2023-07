Krištof Kolumb z Majorke

V nadaljevanju preberite:

Albert Riera se je hitro in v nasprotju s svojimi pričakovanji vrnil v slovenski nogomet. Tujina ni ustrezno opazila njegovega podviga v Sloveniji. Še dobro, da ga ni, slovensko nogometno prvenstvo je v Špančevi podobi dobilo primernega moža za »bildanje« tekmovanja in medijsko odmevnost, toda tudi za nadaljevanje strokovnega izzivanja kolegov, ki jim je 41-letni Majorčan minulo sezono pil kri.

Igralsko obdobje v Sloveniji, pri Zavrču in v Kopru, ki ga je zaznamovalo namigovanje o tem, da je kockar in je prišel le zaradi osebnega bankrota ali, ker je zabredel v stavniške rabote, je večinoma prazno poglavje. Ni igral veliko. Šteje in močno vidno je le njegovo trenersko delo. Za slovenski nogomet je Riera kot trener prišel kot mesija. S klasičnim španskim igralnim poreklom je prinesel svež veter in monotonemu »tranzicijskemu« nogometu brez osnovnega »barantanja« žoge nalil čistega vina.