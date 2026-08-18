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Nogomet

Kriza v Fifi se nadaljuje: kritiziral je Infantina in odletel iz službe

Eden od najvišjih funkcionarjev zveze odhaja le nekaj tednov po ostrem javnem napadu na predsednika Giannija Infantina.
S projektom Fifa Forward Enterprise je Fifa želela del komercialnih pravic svojih največjih tekmovanj prenesti v novo družbo, vredno približno 20 milijard dolarjev, ter del lastništva prodati zasebnim vlagateljem. Tako bi zbrala okoli 4,2 milijarde dolarjev svežega kapitala. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
Galerija
S projektom Fifa Forward Enterprise je Fifa želela del komercialnih pravic svojih največjih tekmovanj prenesti v novo družbo, vredno približno 20 milijard dolarjev, ter del lastništva prodati zasebnim vlagateljem. Tako bi zbrala okoli 4,2 milijarde dolarjev svežega kapitala. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
Blaž Potočnik
18. 8. 2026 | 08:50
18. 8. 2026 | 10:48
6:06
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Pretresi na vrhu svetovnega nogometa se nadaljujejo. Kevin Lamour, dosedanji operativni direktor Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in eden njenih najvišjih funkcionarjev, je zapustil organizacijo le nekaj tednov po tem, ko je javno ostro kritiziral predsednika Giannija Infantina zaradi propadlega načrta za prodajo dela komercialnih pravic največjih Fifinih tekmovanj zasebnim vlagateljem.

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S Čeferinovo pomočjo se v Celju obeta spektakel

Fifa razloga za njegov odhod ni navedla in je uradno sporočila le, da se je sodelovanje z Lamourjem končalo, medtem ko več uglednih medijev poroča, da je bil Francoz odpuščen.

»Fifa lahko potrdi, da se je delovno razmerje med Fifo in Kevinom Lamourjem kot operativnim direktorjem končalo 17. avgusta 2026. Kevinu se zahvaljujemo za dve leti dela in mu želimo vse dobro v prihodnosti. Dodatnih komentarjev ne bo,« so sporočili iz Züricha.

Bolj spravljiv ton je ubral generalni sekretar Fife Mattias Grafström, ki je članom sveta v internem pismu zapisal, da sta se obe strani po nedavnih pogovorih dogovorili za razhod. Dodal je, da je bila odločitev sprejeta po tehtnem premisleku ter z velikim osebnim in profesionalnim spoštovanjem do Lamourja.

»Če izgubim službo, naj bo«

Lamourjev odhod je še toliko bolj odmeven zaradi besed, ki jih je izrekel pred manj kot tremi tedni. Bil je namreč eden najglasnejših notranjih kritikov Infantinovega projekta Fifa Forward Enterprise (FFE). Ob razkritju načrta je trdil, da so bili zaposleni Fife glede projekta »zavedeni«, celotno zamisel pa označil za projekt »ene osebe«.

Šel je še dlje in predsedniku očital, da Fifo vse bolj enači sam s seboj.

»Naše poslanstvo je služiti nogometu, ne osebnim interesom človeka, ki žal verjame, da pooseblja Fifo, čeprav bi ji moral služiti,« je takrat zapisal Lamour.

Opozoril je tudi, da si zaposleni zaslužijo več kot »prezir in ustrahovanje«, obenem pa dal jasno vedeti, da se zaveda, kakšne posledice bi lahko imele njegove besede.

»Če to pomeni, da izgubim službo, naj bo. Takšno odločitev bom razumel in spoštoval. Vsaj nocoj bom mirno spal,« je dejal.

Manj kot tri tedne pozneje je njegovega obdobja pri Fifi konec.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je eden glavnih obrazov upora proti Infantinovemu vodstvu Fife. FOTO:
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je eden glavnih obrazov upora proti Infantinovemu vodstvu Fife. FOTO:

Od Infantinovega zaveznika do enega najglasnejših kritikov

Lamour se je Fifi kot operativni direktor pridružil novembra 2024, pred tem pa je deloval pri Uefi, kjer je med drugim opravljal funkcijo namestnika generalnega sekretarja.

Z Infantinom pa ga niso povezovala le skupna leta pri evropski zvezi. Bil je tudi del njegovega ožjega kroga in leta 2016 sodeloval pri kampanji za predsedniške volitve Fife, na katerih je Švicar po odhodu Seppa Blatterja presenetljivo prišel na vrh svetovnega nogometa.

Projekt FFE pa je očitno pomenil prelomno točko v njunem odnosu. Le nekaj ur pred Lamourjevim javnim nastopom je v znak protesta sicer odstopil tudi dolgoletni Infantinov svetovalec Carlos Cordeiro, ki je projekt označil za »slab posel za nogomet«. Infantino je nato še isti dan načrt umaknil.

Pritisk na Infantina ne popušča

S propadom projekta pa se težave za Infantina niso končale. Uefa, AFC in Concacaf so se postavile proti njegovemu vodstvu ter zahtevale neodvisen pregled njegovega ravnanja, odpor pa se vse bolj širi tudi med posameznimi nacionalnimi zvezami.

Seznam tistih, ki Švicarja na prihodnjih volitvah ne nameravajo podpreti, je namreč iz tedna v teden daljši. Nazadnje se jim je pridružila Škotska, pred njo pa so mu hrbet že obrnile zveze Anglije, Walesa, Severne Irske in Republike Irske. Njegova vnovična izvolitev marca prihodnje leto, ki se je še pred nekaj tedni zdela skoraj formalnost, je zato postala precej bolj negotova.

A svetovni nogomet še zdaleč ni enoten. Infantino še vedno uživa močno podporo afriške in južnoameriške konfederacije, na njegovo stran pa so stopile tudi številne posamezne zveze, med njimi Mehika, Argentina in več arabskih držav.

Pomembnega zaveznika ima Infantino tudi zunaj nogometnih struktur – ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ostaja eden njegovih najvidnejših političnih podpornikov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Pomembnega zaveznika ima Infantino tudi zunaj nogometnih struktur – ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ostaja eden njegovih najvidnejših političnih podpornikov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Ali Infantino sploh sme še enkrat kandidirati?

Ob političnem uporu se zdaj odpira še bolj temeljno vprašanje – ali bi Infantino na volitvah sploh smel nastopiti.

Organizacija za človekove pravice v športu FairSquare je Fifin odbor za upravljanje, revizijo in skladnost pozvala, naj Švicarja razglasi za neupravičenega do nove kandidature. Fifina pravila predsedniku dovoljujejo največ tri mandate, pri FairSquaru pa trdijo, da bi bil naslednji za Infantina že četrti.

Infantino je bil prvič izvoljen februarja 2016, nato pa brez protikandidata še leta 2019 in 2023. Fifa je leta 2022 odločila, da se njegovo prvo obdobje med letoma 2016 in 2019 ne šteje v omejitev treh mandatov, saj je takrat dokončal prekinjeni mandat svojega predhodnika Blatterja.

Pri FairSquaru takšni razlagi odločno nasprotujejo.

»Pritožba, ki smo jo vložili, jasno dokazuje kršitev pravil, ki ustvarja zelo nevaren precedens,« je dejal direktor organizacije Nicholas McGeehan.

Po njegovem so pravila nedvoumna: predsednik lahko opravi največ tri mandate, Fifa pa omejitve predsedniške moči ne more preprosto obiti z razlago, da se Infantinovo prvo obdobje ne šteje.

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Več iz teme

FifaGianni InfantinoSepp BlatterUefaKevin LamourMattias GrafströmCarlos CordeiroNicholas McGeehanFairSquareAFCCONCACAFFifa Forward Enterprise

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