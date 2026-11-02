Kriza v Srbiji, nihče ne želi biti predsednik

Srbska nogometna zveza (FSS) je potrdila, da do konca roka za oddajo kandidatur za položaj predsednika zveze tega ni storil nihče. FSS bo sedaj v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Svetovno nogometno zvezo (Fifa) vzpostavila sistem za izvedbo novega volilnega postopka.

»Rok za oddajo kandidatur za predsednika in člane izvršnega odbora v okviru volilnega postopka v Srbski nogometni zvezi je potekel. Do izteka roka ni bila oddana nobena kandidatura. Strokovno osebje FSS je v stiku z ustreznimi organi Uefe in Fife, da bi zagotovilo skladnost delovanja zveze z veljavnimi predpisi, dokler ne bodo ustvarjeni pogoji za izvedbo volilnega postopka na vseh ravneh za novo mandatno obdobje,« so zapisali pri zvezi.

Volilne seje uradno niso preložili

Predsedniku FSS Draganu Džajiću je uradno mandat potekel 31. oktobra. Delegati so Džajića leta 2023 potrdili soglasno, saj se je dan pred glasovanjem umaknil nekdanji izvrstni srbski branilec Nemanja Vidić, ki je obljubljal temeljito reformo zveze. Sportklub piše, da ustanovna in obenem volilna skupščina, predvidena za 14. november, uradno še ni bila preložena, vendar obstaja velika verjetnost, da bo prestavljena.

Po poročanju srbskega portala sedaj obstajajo tri možnosti. Prva bi pomenila začasno upravo pod vodstvom pooblaščencev evropske zveze, druga predvideva izvolitev začasnega organa, sestavljenega iz domačega osebja, tretja pa, da bi trenutno vodstvo začasno opravljalo tekoče posle.