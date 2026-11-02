  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Kriza v Srbiji, nihče ne želi biti predsednik

Potekel je rok za oddajo kandidatur za položaj predsednika Srbske nogometne zveze, a nihče ni oddal kandidature.
Dragan Džajić je bil za predsednika FSS potrjen marca leta 2023. FOTO: Facebook Fss
Galerija
Dragan Džajić je bil za predsednika FSS potrjen marca leta 2023. FOTO: Facebook Fss
T. E.
2. 11. 2026 | 11:31
2. 11. 2026 | 11:39
2:01
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Srbska nogometna zveza (FSS) je potrdila, da do konca roka za oddajo kandidatur za položaj predsednika zveze tega ni storil nihče. FSS bo sedaj v sodelovanju z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Svetovno nogometno zvezo (Fifa) vzpostavila sistem za izvedbo novega volilnega postopka. 

image_alt
Leto dni ni hotel govoriti z Brankom Oblakom

»Rok za oddajo kandidatur za predsednika in člane izvršnega odbora v okviru volilnega postopka v Srbski nogometni zvezi je potekel. Do izteka roka ni bila oddana nobena kandidatura. Strokovno osebje FSS je v stiku z ustreznimi organi Uefe in Fife, da bi zagotovilo skladnost delovanja zveze z veljavnimi predpisi, dokler ne bodo ustvarjeni pogoji za izvedbo volilnega postopka na vseh ravneh za novo mandatno obdobje,« so zapisali pri zvezi. 

Volilne seje uradno niso preložili

Predsedniku FSS Draganu Džajiću je uradno mandat potekel 31. oktobra. Delegati so Džajića leta 2023 potrdili soglasno, saj se je dan pred glasovanjem umaknil nekdanji izvrstni srbski branilec Nemanja Vidić, ki je obljubljal temeljito reformo zveze. Sportklub piše, da ustanovna in obenem volilna skupščina, predvidena za 14. november, uradno še ni bila preložena, vendar obstaja velika verjetnost, da bo prestavljena. 

Po poročanju srbskega portala sedaj obstajajo tri možnosti. Prva bi pomenila začasno upravo pod vodstvom pooblaščencev evropske zveze, druga predvideva izvolitev začasnega organa, sestavljenega iz domačega osebja, tretja pa, da bi trenutno vodstvo začasno opravljalo tekoče posle. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Topničarji osvojili Liverppol

Po 14 letih konec Arsenalove suše na Anfieldu

Arsenal je v derbiju devetega kola angleškega nogometnega prvenstva premagal Liverpool z 1:0. Londončani so v domu rdečih nazadnje slavili septembra 2012.
1. 11. 2026 | 20:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Komentar

Prvi bi se moral opravičiti Messi, med izbranci tudi Zahović

Polemika po podelitvi nagrad najboljšim nogometašem v Londonu se ni polegla, v ospredju nagrade Ballon d'Or Harry Kane, Lamine Yamal in Kylian Mbappe.
Jernej Suhadolnik 1. 11. 2026 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Hrvaški prvak je ukrepal

Miha Zajc bo dobil novega trenerja

Mario Kovačević ni več trener nogometnega kluba Dinamo iz Zagreba. Usoden je bil senzacionalen porazu proti Rudešu z 0:1 v 12. kolu domačega prvenstva.
1. 11. 2026 | 16:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija je z mišicami osvojila Ljudski vrt, bo ostala pragmatična?

Veliki derbi 14. kola pred 10.000 navijači je zaznamovala atletska moč zeleno-belih. Maribor v treh derbijih osvojil le točko, četrtega igra v soboto.
1. 11. 2026 | 16:30
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Intervju z Ivano Gažić

Prihaja indeks osmih borz, med njimi je tudi Ljubljanska. Kaj to sploh pomeni?

Pogovarjali smo se s predsednico uprave Zagrebške borze Ivano Gažić, ki je tudi predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze.
Aleksandar Lukić 31. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

FSSSrbijaDragan DžajićNemanja Vidićsrbska nogometna zvezaUefaFifa

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Svet

Novinarji brez meja uvrstili Trumpa na seznam sovražnikov medijev

Očitajo mu, da je okrepil napade na medije, odkar se je januarja 2025 vrnil v Belo hišo. Na seznamu je 33 imen, ki namenoma spodkopavajo neodvisno novinarstvo.
2. 11. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Ryanair

Ryanair razmišlja tudi o zamrznitvi plač zaposlenih

Kljub podražitvam vozovnic v družbi ocenjujejo, da ukrep ne bo dovoljšen za poravnavo škode in zato preučujejo več ukrepov.
2. 11. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
FSS

Kriza v Srbiji, nihče ne želi biti predsednik

Potekel je rok za oddajo kandidatur za položaj predsednika Srbske nogometne zveze, a nihče ni oddal kandidature.
2. 11. 2026 | 11:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lara Gut-Behrami iskreno o slovesu in novem življenju

Švicarska smučarska šampionka si je novembra lani strgala križno vez, poleti pa sklenila športno pot. Zdaj uživa v življenju brez tekmovalnega pritiska.
Miha Šimnovec 2. 11. 2026 | 10:59
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lucy prispela do svojih »trojancev«

Sonda Lucy bo raziskovala primitivna nebesna telesa v točkah L4 in L5 v sistemu Sonce-Jupiter.
2. 11. 2026 | 10:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
FSS

Kriza v Srbiji, nihče ne želi biti predsednik

Potekel je rok za oddajo kandidatur za položaj predsednika Srbske nogometne zveze, a nihče ni oddal kandidature.
2. 11. 2026 | 11:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lara Gut-Behrami iskreno o slovesu in novem življenju

Švicarska smučarska šampionka si je novembra lani strgala križno vez, poleti pa sklenila športno pot. Zdaj uživa v življenju brez tekmovalnega pritiska.
Miha Šimnovec 2. 11. 2026 | 10:59
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lucy prispela do svojih »trojancev«

Sonda Lucy bo raziskovala primitivna nebesna telesa v točkah L4 in L5 v sistemu Sonce-Jupiter.
2. 11. 2026 | 10:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Prav ta odločitev lahko določi usodo vaših prihrankov

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Se bliža konec vlaganja, kot smo ga poznali doslej? (foto in video)

Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
23. 10. 2026 | 12:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
26. 10. 2026 | 15:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo