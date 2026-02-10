  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Kroos kritičen do savdske lige: Brez Ronalda je nihče ne bi spremljal

Nekdanji nemški vezist Toni Kroos je prepričan, da bi savdska liga izgubila svoj čar, če bi jo zapustil Cristiano Ronaldo. Ta naj bi prekinil svojo stavko.
Cristiano Ronaldo je protestno izpustil zadnji dve tekmi Al Nassrja. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Galerija
Cristiano Ronaldo je protestno izpustil zadnji dve tekmi Al Nassrja. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Tim Erman
10. 2. 2026 | 09:46
10. 2. 2026 | 09:55
2:03
A+A-

Dejstvo, da je portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo prvo ime savdske nogometne lige, je splošno sprejeto. Nazadnje je to potrdil nekdanji nemški igralec Toni Kroos, ki je stopil v bran svojemu nekdanjemu soigralcu pri madridskemu Realu, saj se je ta odločil protestno izpustiti zadnji dve tekmi Al Nassrja.

Enainštiridesetletni Portugalec se je za »stavko« odločil, saj meni, da Al Nassr ni deležen tolikšne finančne podpore kot Al Hilal, čeprav sta oba kluba v večinski lasti savdskega Javnega investicijskega sklada (PIF). PIF je tudi večinski lastnik kluba Al Ittihad, ki ga je v začetku meseca zapustil Karim Benzema, nato pa se je pridružil Al Hilalu, za katerega je na svojem debiju zabil tri zadetke.

Navijači savdskega kluba so podprli portugalskega zvezdnika. FOTO: Fayez Nureldine/AFP
Navijači savdskega kluba so podprli portugalskega zvezdnika. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Po poročanju SkySports se je Ronaldo vrnil na trening, vodje kluba pa pričakujejo, da bo v soboto stopil na zelenico. Kroos, nekdanji odlični vezist, meni, da brez Ronalda nihče ne bi spremljal savdske lige. »Savdska liga je nenavaden fenomen. Pred prihodom Cristiana Ronalda zanjo ni slišal nihče, zdaj pa ne spoštujejo človeka, ki jih je postavil na svetovni zemljevid,« je prepričan svetovni prvak iz leta 2014. »Če Cristiano jutri odide, bo ta liga izgubila ves svoj čar. Brez Ronalda nihče ne bi gledal savdske lige.«

Al Nassr je z 49 točkami na drugem mestu na lestvici, za prvouvrščenim Al Hilalom zaostaja za eno točko.

Cristiano RonaldoSavdska ArabijaAl NasrToni KroosKarim BenzemaAl Hilal

