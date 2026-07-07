Ivo Boscarol: Nogomet me ne zanima

Medtem ko mundial iz dneva v dan pošilja domov favorite, gostitelje in mite, pogled Iva Boscarola zveni skoraj osvobajajoče: nogometa ni treba igrati, da razumeš, zakaj ga svet potrebuje. Mundial 2026 je vstopil v fazo slovesov. Brazilija je izpadla proti Norveški. Mehika je domačo zgodbo končala proti Angliji. Kanada je obstala proti Maroku. Portugalska je izgubila s Španijo, Cristiano Ronaldo pa se je poslovil od svojega zadnjega svetovnega prvenstva. Belgija je ponoči s 4: 1 izločila ZDA.

Ivo Boscarol je bil gost podkasta Supermoč. Foto: Marko Feist

Zemljevid turnirja se spreminja iz dneva v dan. Francija čaka Maroko. Španija Belgijo. Norveška Anglijo. Argentina, Egipt, Švica in Kolumbija se borijo še za zadnji del četrtfinalne sestavljanke. V takšen mundial vstopa l , gost nove epizode rubrike Ofsajd.

Ne kot nogometni poznavalec. Ne kot človek taktičnih razlag. Ampak kot nekdo, ki zelo dobro razume šport, tekmovanje, preseganje in tveganje. Bil je športnik leta, rekorder, človek letenja. Toda med tremi stvarmi, ki jih v življenju ni počel, je tudi ta: nikoli ni igral nogometa.Ta podatek je bolj zanimiv, kot se zdi. Zakaj?

Nogomet je namreč igra, ki se človeku običajno zgodi skoraj sama od sebe. Na šolskem igrišču, pred blokom, na dvorišču, med prijatelji, z dvema torbama namesto vratnic. Boscarol pa je šel drugam. Ne po travi, ampak v zrak.

Njegov svet ni bil svet kopačk, blata in skupinskega slavja, temveč svet vetra, hitrosti, višine in odgovornosti. V nogometu lahko napako včasih popravi soigralec. V zraku je samota drugačna. Morda zato mundial opazuje z razdalje, ki je za OFSAJD dragocena. Kot človek športa, ki mu ni treba igrati nogometa, da razume njegov učinek. Nogomet je danes največja sodobna različica stare formule: kruha in iger.

Sliši se cinično, a vsak večer tega prvenstva potrjuje, da ljudje ne potrebujejo samo novic, plač, računov in vsakodnevnega preživetja. Potrebujejo prizor. Napetost. Dogodek, o katerem se lahko naslednje jutro pogovarjajo ob kavi.

Cristiano Ronaldo je na svojem zadnjem nastopu na Mundialu pomahal v slovo. Foto: Thomas Coex Afp

Španija proti Portugalski ni bila samo tekma. Bila je iberski dvoboj in zadnje poglavje Ronaldove mundialske poti. ZDA proti Belgiji niso bile samo poraz gostiteljice. Bile so opomnik, da nogometne. To so igre, ki jih svet rabi, ker je lačen. Zatorej, kruha in iger.

OFSAJD. Vsi gledamo isto tekmo. Nekateri tudi iz ptičje perspektive. Priporočamo spremljanje www.delo.si in podkasta Supermoč.