Krznar še vztraja na klopi: Padli na izpitu samozavesti in poguma

Nedeljski večerni derbi v Mariboru, ki ga je z 1:0 dobil Koper, je pokazal realno sliko trenutnih težav v Ljudskem vrtu. Žalostno prazne tribune, ki v "normalnih" časih ob gostovanju tekmeca za vrh lige ne bi samevale, kažejo na apatijo med štajerskimi navijači, ki je posledica slabih iger Maribora v tej sezoni.

Po porazu na derbiju z Olimpijo je bila zmaga proti Kopru nujna, a na koncu Maribor ni pokazal nič novega. V igri je bilo premalo odločnosti v napadu in preveč nezbranosti v obrambi, znova je bilo ogromno prostora na sredini igrišča, kar so napadalci Kopra s pridom izkoriščali, v zaključkih akcij pa Maribor ni imel dovolj kvalitete, da bi (vsaj eno) žogo poslal v mrežo.

»Fantom sem čestital za zadnjih 20 minut, takrat so se borili in res dali vse od sebe. Če bi tako odigrali od začetka tekme, bi bil rezultat zagotovo drugačen. Tokrat smo padli na izpitu iz samozavesti in poguma, preslabo smo vstopili v tekmo, nismo imeli dovolj energije in agresivnosti,« je krivce za nov prvenstveni poraz Maribora naštel Damir Krznar.

Po zadnjem sodniškem žvižgu so stratega in igralce gledalci z žvižgi pospremili v slačilnico, vsaj zaenkrat pa Krznar še ostaja na mariborski klopi. Zanimivo bo videti, če bo temu tako tudi v naslednjih dneh, mariborsko vodstvo bo vendarle moralo nekaj spremeniti, če ne želi, da jim sezona že septembra splava po vodi.

Maribor bo že v četrtek v Ljudskem vrtu gostil Radomlje. Vprašanje, če še s Krznarjem na klopi.