Krznarjev biser pokazal, zakaj bo novi rekorder

Joško Gvardiol je bil ob Romeluju Lukakuju, strelcu Interja za minimalno zmago proti Portu, osrednji junak zadnjega večera uvoda v osmino finala lige prvakov in poskrbel za to, da štirje angleši klubi niso dosegli zmage. Njegov nebeški skok v 70. minuti je ohranil Leipzig v igri za napredovanje proti Manchester Cityju (1:1). Pri Skyports so imeli dober nos, ko so pred tekmo v Nemčiji izpostavil vzhajajočo hrvaško zvezdo in ob tem enega najbolj zaslužnih za njegov meteorski vzpon, zdajšnega trenerja Maribora Damirja Krznarja.