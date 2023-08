Kultura, izkušnje in stabilnost – to je Galatasaray, tekmec Olimpije

V nadaljevanju preberite:

Obstaja besedna zveza »kultura evropskega pokala«. To običajno velja za klube, ki redno in vsako sezono sodelujejo v evropskih pokalih, ki jih vsi poznajo in ki lahko stalno tekmujejo pod dežnikom Uefe, četudi morda niso uspešni. Zato ob besedah »nogomet« in »Turčija« vsak Evropejec brez izjeme najprej pomisli na Galatasaray.

Sloviti turški klub je naslednji tekmec Olimpije v boju za ligo prvakov. Galatasaray nam je približal ugledni turški novinar Caner İşbeğendiren, nogometni urednik priznanega športnega dnevnika Fanatik. Kaj lahko pričakujejo Ljubljančani, kdo so glavni aduti turškega prvaka in kako vidijo navijači Galatasaraya nekdanjega trenerja Olimpije Alberta Riero? Še več v članku.