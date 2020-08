Kultura nogometa je na Hrvaškem višja kot pri nas

Reka - Na štadionih najvišjega ligaškega razreda je končno napočil čas za novo sezono. En teden prej pa so jo odprli na Hrvaškem, kjer svoje trenersko poslanstvo opravlja Simon Rožman. Štajerec, doma iz železarskih Štor pri Celju, je svojo prvo sezono pri moštvu Rijeke kronal s hrvaško pokalno lovoriko, zdaj uživa v uresničevanju delovne zagnanosti in ambicij v pravem nogometnem okolju spoštovanja vredne tradicije in izjemne navijaške pripadnosti. Posebej za Delo je na reškem štadionu Rujevica spregovoril tudi o Celju, Matjažu Keku in posebnostih nogometnega Kvarnerja. Gospod Rožman, pravzaprav ste si komaj oddahnili od ...