Kulturni trk: v ZDA sta košarka in hokej šov, nogomet pa je bitka

Selektor nogometne reprezentance Združenih držav Amerike Mauricio Pochettino je kritično opozaril na prevlado tehnologije in nevarno preobrazbo nogometa v produkt za zabavo množic.

V nedavnem nastopu v oddaji The Overlap je Pochettino odkrito priznal, da mu sistem VAR »para živce«.

Pochettino opozarja, da se narava nogometa zaradi prevelike odvisnosti od posnetkov in tehnološkega sojenja korenito spreminja ter se vse manj zgleduje po športu, ki ga je poznal kot igralec.

»Današnja tehnologija, predvsem to, kar vidimo pri sistemu VAR, vpliva na igro povsem drugače, kot je v naših igralskih časih. VAR me nekoliko moti, saj spreminja bistvo naše igre. Še več, spreminja način, kako vzgajamo mlade rodove nogometašev,« je poudaril argentinski strateg.

Pochettino se je dotaknil tudi kulturnega premika, ki je močno viden na ameriškiem trgu, kjer je meja med športom in razvedrilom pogosto zabrisana.

»Ta igra je posebna prav zato, ker se razlikuje od vseh drugih. Nogomet ni industrija zabave, temveč izrazito tekmovalen šport. Zdaj pa ta neverjetni šport na silo spreminjamo v zabavo, kar osebno sovražim. V Ameriki vidim, da so ameriški nogomet, košarka in hokej zasnovani kot spektakel, nogomet pa to ni. Je bitka, je tekmovanje, mi pa ga silimo v nekaj, kar mu ni naravno,« je bil oster Pochettino, saj njegova vizija nogometa ostaja konservativna v najboljšem pomenu besede – nogomet razume kot prvinsko borbo, ne kot šov.