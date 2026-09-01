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Nogomet

Kushner o sodelovanju s Fifo: Nismo razumeli politične dinamike nogometa

Ameriški poslovnež Joshua Kushner je spregovoril o projektu Fife, v katerem bi sodelovalo tudi njegovo podjetje Thrive Capital.
Joshua Kushner je ustanovitelj podjetja Thrive Capital. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
Galerija
Joshua Kushner je ustanovitelj podjetja Thrive Capital. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
T. E., STA
1. 9. 2026 | 08:22
3:04
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Ameriški poslovnež Joshua Kushner vztraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) o ustanovitvi podjetja, ki bi soorganiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast.

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Še več, francoska tiskovna agencija AFP piše, da se Kushnerjevo podjetje sploh ne bi vključilo v projekt, »če bi vnaprej vedelo, kakšen odziv bo ta načrt sprožil«. Kushner, brat zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je prvič javno opredelil do propadlega načrta in to prav v času, ko Evropska nogometna zveza Uefa pripravlja kazenski postopek proti predsedniku Fife Gianniju Infantinu.

»Čeprav še vedno stojimo za načrti Fife, nismo razumeli politične dinamike svetovnega nogometa in tega, kako daleč so nekateri pripravljeni iti. Če bi vedeli, v kaj se bo vse skupaj razvilo, se ne bi vključili,« je Kushner zapisal v ponedeljkovi izjavi za AFP.

Uefa naj bi pripravljala kazensko ovadbo

Kushnerjevo podjetje Thrive Capital je več mesecev v tajnosti sodelovalo pri pripravi posla s Fifo, katerega cilj je bil ustanovitev podjetja Fifa Forward Enterprise. Kushner naj bi v 20 milijard ameriških dolarjev vredno podjetje vložil kar 4,2 milijarde ameriških zelencev, ki jih je Infantino nato obljubljal članicam Fife.

Kritiki so trdili, da je bil načrt v tajnosti pripravljen z namenom ustvarjanja dobička za vlagatelje. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je predlog označil za »sumljiv, netransparenten, sklenjen za zaprtimi vrati«. Uefa je nato pozvala k odstranitvi Infantina in pri tem dobila številne zaveznike. Zdaj naj bi po pisanju AFP pripravljala kazensko ovadbo.

Ameriški mediji poročajo, da bi lahko Kushner postal predmet sodnih pozivov. Uefa je sodišče v New Yorku namreč zaprosila za dovoljenje, da bi Kushnerju in njegovemu podjetju odredili predložitev dokumentov ter njuno zaslišanje v zvezi s primerom.

»Denar v nogometu je bil v preteklosti skoncentriran na majhno število držav. Ideja delovanja FFE pa je bila usmeriti več kapitala med vseh 211 članic,« pravi Kushner in izpostavlja, da bi svetovni nogomet s tem dobil novo priložnost za razvoj. Kushner je tudi eden ključnih vlagateljev v še vedno potekajočem rekordnem prevzemu košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v vrednosti 12,5 milijarde dolarjev.

                        

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FifaGianni InfantinoUefaAleksander ČeferinJoshua KushnerThrive CapitalFifa Forward Enterprise

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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