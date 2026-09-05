Kustić s pohvalami Čeferinu: Uefa ima predsednika, ki razume evropski nogomet

Predsednik Hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić je v pogovoru za Sportske novosti spregovoril o enem največjih sporov v svetovnem nogometu – propadlem načrtu Fife, da bi del komercialne vrednosti svojih največjih tekmovanj odprla zasebnemu kapitalu.

Kustić, ki je tudi član izvršnega odbora Uefe, je poudaril, da pri tem ne govori le kot predsednik HNS, temveč tudi kot eden od ljudi, ki sodelujejo pri odločanju v evropskem nogometu. Po njegovih besedah je projekt Fifa Forward Enterprise (FFE) odprl vprašanje, ali je mogoče del komercialne vrednosti svetovnega prvenstva prepustiti zasebnemu kapitalu brez predhodne resne razprave z nacionalnimi zvezami in konfederacijami.

»Za vse nas v Evropi je bila to rdeča črta, ki je nismo dovolili prestopiti. Bil sem na sestankih, na katerih smo o tem govorili, in lahko vam povem, da evropska enotnost ni bila predstava za javnost. Stališče je bilo soglasno in ponosen sem, da smo se postavili kot branik zaščite nogometa,« je dejal Kustić.

Ob tem je poudaril, da ljudje v nogometnih organizacijah niso lastniki nogometa, temveč ga le začasno upravljajo.

»Imamo obveznost, da ga naslednji generaciji zapustimo, ne da bi izgubil bistvo, zaradi katerega je najbolj priljubljen šport na svetu.«

Fifa ni zasebno podjetje

Kustić poudarja, da je Fifa izjemno pomembna institucija za svetovni nogomet, zato mora pri tako velikih odločitvah obstajati visoka raven preglednosti, odgovornosti in dialoga. Odločitve, ki bi lahko dolgoročno spremenile lastniško, finančno ali tekmovalno strukturo svetovnega nogometa, se po njegovem ne morejo sprejemati brez resnega posvetovanja z njenimi članicami.

»Dobro je, da je Fifa odstopila od predloga, ki je izzval veliko nasprotovanje evropskih zvez, in da so bila pridobljena zagotovila, da se takšen model ne bo znova odpiral. To kaže, kako pomembno je, da je Uefa enotna in močna, kadar meni, da določena smer ni dobra za nogomet,« je povedal predsednik HNS.

Na vprašanje, kaj najbolj zameri predsedniku Fife Gianniju Infantinu, Kustić razprave ni želel prenesti na osebno raven.

»Tega ne bi zreduciral na osebni odnos do Giannija Infantina. Poznamo se dolgo in to ni vprašanje, ali je komu ena oseba všeč ali ne. Govorimo o načinu upravljanja ene najpomembnejših športnih organizacij na svetu,« je poudaril.

Najbolj ga je zmotilo, da se je tako pomembna ideja pripravljala brez ključnih deležnikov, predvsem nacionalnih zvez, ki bi nosile njene posledice.

»Fifa ni zasebno podjetje. Legitimno je, da želi zagotoviti čim več finančnih sredstev za razvoj nogometa, toda upravljanje, nadzor in lastništvo nad tekmovanji ne morejo biti naprodaj. Prav nasprotno, Fifa mora biti v imenu nacionalnih zvez, ki so njene članice, najmočnejši zaščitnik nogometa.«

Čeferinu stopil v bran

Kustić se je dotaknil tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki je zavrnil možnost kandidature za predsednika Fife. Po njegovem je treba takšno odločitev spoštovati.

»Uefa ima predsednika, ki globoko razume evropski nogomet, ščiti interese nacionalnih zvez, meni pa je v zadovoljstvo, da imam z Aleksandrom odličen odnos in močno sodelovanje.«

Aleksander Čeferin Uefo vodi od leta 2016, Kustić pa je izpostavil predvsem njegovo vlogo pri ohranjanju enotnosti evropskega nogometa v kriznih trenutkih. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Posebej je izpostavil Čeferinovo ravnanje v najzahtevnejših trenutkih zadnjih let.

»Od začetka superlige prek pandemije do ideje o FFE je vsakič jasno potegnil črto, odločno stopil v zaščito nogometa in zagotovil enotnost celotne evropske nogometne družine,« je poudaril Kustić.

Po njegovem je za Hrvaško pomembno tudi to, da danes sedi za mizo, za katero se sprejemajo najpomembnejše odločitve evropskega nogometa.

»To je veliko priznanje, a tudi odgovornost, ki jo moramo prevzeti vsi, ki smo bili izvoljeni v izvršni odbor Uefe,« je sklenil.