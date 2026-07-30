Hladna prha za Bravo v Severni Makedoniji, poslavlja se od Evrope

Nogometaši Brava iz Ljubljane so na povratni tekmi drugega kola kvalifikacij za konferenčno ligo s 3:1 klonili proti Škendiji in se tako s skupnim izidom 4:3 poslavljajo od evropskih tekmovanj. Na največjem štadionu v Severni Makedoniji je bil junak domače ekipe Almir Kryeziu. Za preboj v tretje kolo se merita še Aluminij v Albaniji in Koper doma proti Runaviku.

Še nekoliko bolj napeto je bilo na Bonifiki. Koper je gostil Runavik s Ferskih otokov, ki je na Obalo prišel z zaostankom 0:2. Obe ekipi sta bili enakovredni, v 25. pa je tragični junak kanarčkov postal Leo Rimac, ki je zapravil enajstmetrovko. Deset minut pozneje je za goste zadel Beinir Nolsoe, ki je tako močno dvignil pričakovanja obubožanih Fercev, ki so se prvič v klubski zgodovini uvrstili v drugo kolo katerega izmed evropskih tekmovanj.

Aluminij iz Kidričevega je doma proti Dinamu iz Tirane igral neodločeno, v Albaniji pa slovenski pokalni prvaki niso bili kos domačinom. Ti so že v prvem polčasu povedli z 2:0 in kmalu je bilo jasno, da Aluminija ne bomo videli v tretjem kolu kvalifikacij.

Matjaž Kek z varovanci rešil hrvaško čast

Po velikem šoku so v ligi Evropa izpadli nogometaši Hajduka iz Splita, ki so doma slavili z 2:0, na Cipru pa je Pafos povsem obrnil rezultat. Po devetdesetih minutah je bil skupni rezultat 2:2, že v 93. minuti pa je Brazilec Biel zadel za končnih 3:2 in za veliko razočaranje pristašev Hajduka.

Za še večjo bolečino hrvaških navijačev je češki Jablonec s skupnih 4:3 domov poslal Varaždin. Matjaž Kek je z Rijeko severnoirski Derry City dvakrat premagal z 1:0 in se bo v tretjem krogu kvalifikacij pomeril s finskim Ilvesom. Inter Turku je po preobratu doma s 3:1 izločil turški Basaksehir.