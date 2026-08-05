Kvesić in Sešlar v ospredju: Celje verjame v evropsko jesen

Celjani v nadaljevanju kvalifikacij za ligo prvakov iz Armenije z golom zaostanka. Torkova revanša prinaša priložnost mejnika.
Galerija
Pred celjskimi nogometaši je izjemna priložnost uvrstitve v evropsko ligo ali celo nadaljevanje sanj o ligi prvakov. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec/Delo
Prvi poraz v sezoni! Morda bi kje prižgali alarmne signale, toda pri celjskem nogometnem klubu, ki je spomladi osvojil tretji naslov najboljšega v državi (po letih 2020 in 2024), zdaj dejansko še ni razloga za preplah. Celjani so resda na gostovanju v Armeniji ob svoji drugi oviri v letošnjih kvalifikacijah Uefine lige prvakov dosegli manj od želenega ter z domačim Araratom izgubili z 1:2, toda še vedno imajo zgodbo napredovanja k naslednjemu kvalifikacijskemu situ v svojih rokah ter tako prihodnji teden na domačem štadionu lahko izničijo tekmečevo prednost.
Seveda pa po vsem videnem v metropoli Armenije, dežele izjemne zgodovine ter tudi burnega obdobja pod streho sovjetskega imperija in tudi dobrih treh desetletij po njem, ostaja okus zapravljene priložnosti. Ni se bilo namreč težko ...
Komentarji