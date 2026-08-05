  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Kvesić in Sešlar v ospredju: Celje verjame v evropsko jesen

Celjani v nadaljevanju kvalifikacij za ligo prvakov iz Armenije z golom zaostanka. Torkova revanša prinaša priložnost mejnika.
Pred celjskimi nogometaši je izjemna priložnost uvrstitve v evropsko ligo ali celo nadaljevanje sanj o ligi prvakov. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec/Delo
Galerija
Pred celjskimi nogometaši je izjemna priložnost uvrstitve v evropsko ligo ali celo nadaljevanje sanj o ligi prvakov. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec/Delo
Siniša Uroševič
5. 8. 2026 | 16:26
6:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Prvi poraz v sezoni! Morda bi kje prižgali alarmne signale, toda pri celjskem nogometnem klubu, ki je spomladi osvojil tretji naslov najboljšega v državi (po letih 2020 in 2024), zdaj dejansko še ni razloga za preplah. Celjani so resda na gostovanju v Armeniji ob svoji drugi oviri v letošnjih kvalifikacijah Uefine lige prvakov dosegli manj od želenega ter z domačim Araratom izgubili z 1:2, toda še vedno imajo zgodbo napredovanja k naslednjemu kvalifikacijskemu situ v svojih rokah ter tako prihodnji teden na domačem štadionu lahko izničijo tekmečevo prednost. Seveda pa po vsem videnem v metropoli Armenije, dežele izjemne zgodovine ter tudi burnega obdobja pod streho sovjetskega imperija in tudi dobrih treh desetletij po njem, ostaja okus zapravljene priložnosti. Ni se bilo namreč težko ...

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Zmage še ni, prva bi Celjane približala paradižu

Drevi v Erevanu (18) prva tekma 3. kola kvalifikacij za ligo prvakov Ararat – Celje. Trenerski dvoboj rojakov. Ob napredovanju tekmec Slovan ali Mjällby.
Gorazd Nejedly 4. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Maribor sanja o starih časih, Celje o Bayernu

V 124. štajerskem nogometnem derbiju so številni gledalci videli živahno predstavo. V častni loži spet Albert Riera.
Siniša Uroševič 3. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zdravstvo

ZZZS je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja.
4. 8. 2026 | 12:55
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolumna Nejca Grilca

Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

Kolumna Nejca Grilca: Na tridnevnem prazniku v Komendi je Tadej Pogačar pokazal, kako velik šampion je. Pomembno je le, da na kolesu ohrani nasmeh.
Nejc Grilc 4. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Blejska koča

Modras ugriznil dve osebi

Po tem, ko je kača na območju Blejske koče že včeraj ugriznila eno osebo, sta jo danes na isti lokaciji skupili še dve.
3. 8. 2026 | 16:02
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Prednaročila sprejemajo še dva dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Delovno mesto kot zaveznik zdravja zaposlenih

Polycom in Unichem z ergonomskimi prilagoditvami, izobraževanjem in preventivnimi programi ustvarjata varnejše delovno okolje.
Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Ko zdravje postane del delovnika: dobre prakse manjših ekip

Dobre prakse promocije zdravja pri delu bi morale v podjetjih in zavodih postati del vsakodnevnega dela organizacije.
Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
CFA Challenge

Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

kvalifikacije za ligo prvakovNK CeljeMario KvesićSvit SešlarVitor Campelos

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
PremiumVideo
Novice  |  Svet
Humanitarna kriza

Reportaža iz Ceute: »Mislite, da nas bodo vrnili v Maroko?«

Na plažah španske eksklave je novinar Boštjan Videmšek srečal otroke, najstnike in begunce ter migrante iz podsaharskih držav, ki so se znašli v pravnem limbu.
Boštjan Videmšek 5. 8. 2026 | 17:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi nemški predsednik

SPD po dvanajstih predsednikih zahteva predsednico

Znotraj vladajoče koalicije so začeli iskati novega kandidata oziroma kandidatko za najvišji položaj v državi.
Barbara Zimic 5. 8. 2026 | 17:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tržnica

Šeško ni naprodaj: katere tri velikane je zavrnil United

Manchester United naj bi kljub zaupanju v Benjamina Šeška ostal dejaven na prestopnem trgu. Klub preučuje možnost prihoda še enega napadalca.
Peter Zalokar 5. 8. 2026 | 17:29
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Pozdrav poletju

Dva osvežilna brezalkoholna koktajla, ki ju pripravimo v nekaj minutah

Ko se temperature povzpnejo, se prileže kozarec dobro ohlajene sadne osvežitve. Breskova in limonova različica sta preprosti, hitri in primerni za vso družino.
5. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

V središču Londona zabodenih več ljudi

Tamkajšnja policija je sporočila, da je aretirala 47-letno žensko, ki ostaja v priporu.
5. 8. 2026 | 16:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tržnica

Šeško ni naprodaj: katere tri velikane je zavrnil United

Manchester United naj bi kljub zaupanju v Benjamina Šeška ostal dejaven na prestopnem trgu. Klub preučuje možnost prihoda še enega napadalca.
Peter Zalokar 5. 8. 2026 | 17:29
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Pozdrav poletju

Dva osvežilna brezalkoholna koktajla, ki ju pripravimo v nekaj minutah

Ko se temperature povzpnejo, se prileže kozarec dobro ohlajene sadne osvežitve. Breskova in limonova različica sta preprosti, hitri in primerni za vso družino.
5. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

V središču Londona zabodenih več ljudi

Tamkajšnja policija je sporočila, da je aretirala 47-letno žensko, ki ostaja v priporu.
5. 8. 2026 | 16:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
5. 8. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOSTAVA

Pošta Slovenije spreminja pravila igre

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
4. 8. 2026 | 08:49
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo