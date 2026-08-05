Kvesić in Sešlar v ospredju: Celje verjame v evropsko jesen

Prvi poraz v sezoni! Morda bi kje prižgali alarmne signale, toda pri celjskem nogometnem klubu, ki je spomladi osvojil tretji naslov najboljšega v državi (po letih 2020 in 2024), zdaj dejansko še ni razloga za preplah. Celjani so resda na gostovanju v Armeniji ob svoji drugi oviri v letošnjih kvalifikacijah Uefine lige prvakov dosegli manj od želenega ter z domačim Araratom izgubili z 1:2, toda še vedno imajo zgodbo napredovanja k naslednjemu kvalifikacijskemu situ v svojih rokah ter tako prihodnji teden na domačem štadionu lahko izničijo tekmečevo prednost. Seveda pa po vsem videnem v metropoli Armenije, dežele izjemne zgodovine ter tudi burnega obdobja pod streho sovjetskega imperija in tudi dobrih treh desetletij po njem, ostaja okus zapravljene priložnosti. Ni se bilo namreč težko ...