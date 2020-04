Kylian Mbappe bi lahko zrušil rekord Neymarja kljub aktualni krizi

Prijateljstvo na relaciji Perez-Khelaifi

Kylian Mbappe (desno) je po šampionskem svetovnem prvenstvu v Rusiji navdušil tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona (levo). FOTO: AFP



Zidane: Igralec se bo odločil, kakšna bo njegova prihodnost

Kylian Mbappe in legendarni Pele. FOTO: AFP

250 milijonov evrov bi lahko znašal prestop Kyliana Mbappeja. V PSG je iz Monaca prišel za 180 milijonov. Rekord z 222 milijoni drži Neymar.



Real si ogleduje tudi Maneja, bo to unovčil Liverpool?

Operacija Mbappe, kot je sago med zainteresiranim kupcem madridskim Realom in potencialnim prodajalcem Paris Saint-Germainom glede odličnega francoskega napadalcapoimenoval španski športni časnik As, se približuje vrelišču.Mbappe, eden najbolj vročih nogometašev na planetu, je prvi na seznamu želja največjega kluba na svetu in trenerja, njegovega rojaka. Ampak kraljevski klub tega ne želi potrditi, čemur naj bi botrovalo prijateljstvo med predsednikoma klubov,in, ter spoštovanje, ki ga Perez goji do lastnika pariškega kluba, šejkaReal je zanikal, da se pogaja o prihodu Mbappeja in brazilskega superzvezdnika Neymarja. Začela pa naj bi se tiha vojna med klubskima velikanoma, ki bi lahko trajala več mesecev ali celo dve leti. Namreč, Real si je želelpripeljati že to poletje, toda zaradi krize s koronavirusom naj bi to storil prihodnje leto. Igralcu. Španci verjamejo, da je ne bo podaljšal, kar naj bi PSG prisililo k pogajanjem, da ga ne izgubi brez odškodnine. Toda za zdaj v francoskem glavnem mestu ostajajo neomajni. Športni direktornaj bi imel raje, da gre Mbappe leta 2022 brezplačno, kot da bi sprejel katero koli ceno poleti 2021. V Parizu, ki ga poganja, si to lahko privoščijo, medtem ko mrzlično lovijo, kar jim še manjka: naslov v ligi prvakov.Usoda Neymarja, najdražjega igralca na svetu, za katerega je PSG leta 2017 Barceloni odštel 222 milijonov evrov, je nejasna. Perez si ga silno želi na štadionu, tretji napadalecbo poleti postal prosti igralec in utegne priti k madridskem Atleticu. PSG torej grozi, da bo moral zamenjati skoraj celotno napadalno vrsto, v kateri je sicer tudi nekdanji RealovecOgenj na relaciji Madrid-Pariz se je vnel na začetku te prekinjene sezone, potem ko sta se kluba srečala. Na Parku princev je bilo 3:0 za PSG, v Madridu 2:2. Vžigalico je prižgal Zidane, ko je med obema tekmama jasno in glasno povedal, da ga zanima Mbappe. »Igralec se bo odločil, kakšna bo njegova prihodnost. Zdaj je član PSG, ampak vedno je govoril, da so,« je v osje gnezdo dregnil nekdanji najboljši nogometaš na svetu. Že dan kasneje se je oglasil Leonardo, bivši zvezdnik Pariza in Milana, in ni skrival besa. »Po pravici, moti me. Zelo me moti. Zdaj ni čas govoriti o sanjah in podobnem. Nehajte!in nočemo, da se vznemirja. Z nami ima pogodbo še za dve sezoni in pol.«Zidanu se ni zdelo nič spornega: »Povedal sem samo, kaj si igralec misli in želi. Nič drugega. Vsak lahko pove, kar hoče,« je dejal Zizou in še dvignil temperaturo, ko je, torej dan pred drugo tekmo v Madridu, prilil olje na ogenj. »Mbappeja poznam že dolgo. Zaljubljen sem vanj, tako v osebo kot nogometaša. Je pa naš tekmec, zato ne smem povedati več.« Mpappe je na tisti tekmi dosegel zadetek. Takrat se ni odzval Leonardo, temveč trener. »Ne vem, kakšna je ljubezen med Zidanom in Mbappejem. Včasih je tako, da si zaljubljen v igralca, ki ga pač ne moreš imeti.«je dva dni zatem podkrepil te besede: »Mbappe bo stoodstotno ostal pri nas.« Besedna vojna je prišla tako daleč, da so mostovi skoraj porušeni, stvar je postala osebna. Na koncu se bodo morda res uresničile, češ da se bo igralec odločil sam, četudi bi zato dve sezoni grel klop.A vse bolj verjeten je scenarij, po katerem bi imel v prepiru dveh dobiček nekdo tretji. Liverpoolov trenerje konec tedna poklical Mbappejevega očeta. Tudi Nemec ne skriva ljubezni do bisera, ki bi lahko zrušil Neymarjev rekord. Odškodnina je namreč postavljena na 250 milijonov dolarjev. To bi bil zaprevelik zalogaj, toda ima računico. Real Madrid se namreč zanima tudi za, ta pa naj bi bil vreden 150 milijonov evrov ... Se v evropskem nogometu napovedujejo tektonski premiki?