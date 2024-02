Boljše strelsko povprečje premore le Erling Haaland

V nadaljevanju preberite:

Prvi teden osmine finala lige prvakov je prinesel prednost štirim klubom, ki so se različno močno približali četrtfinalu: Real Madrid in Manchester City sta opravila svoje v torek, Lazio in PSG dan zatem. Pri slednjem je vnovič izstopal Kylian Mbappe, ki v majici Parižanov igra, kot da bo v njej še deset sezon in ne le nekaj mesecev, kot namigujejo nekateri mediji.

Mbappe se je žrl za vsako napačno akcijo moštva, tarnal nad zapravljenimi priložnostmi in se opazno veselil obeh golov – tako svojega kot drugega, ki ga je zabil 21-letni Bradley Barcola. Zvezdnik ni zaman pristal tudi v idealni enajsterici tedna v Uefini navijaški igri Fantasy Football. V sistemih igre 4-5-1 ali 4-3-3 je ta pričakovana: vratar Lunin (Real) 9; Hakimi 8, Marquinhos (oba PSG) 11, Gila (Lazio) 8, Mendy (Real) 8; Bernardo Silva 8, De Bruyne 13, Foden (vsi ManCity) 11, Diaz (Real) 12, Mattsson (København) 8; Mbappe (PSG) 9. Preverite strelsko statistiko odličnega Francoza.