Nogomet

Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

Realov napadalec je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled o brazilskemu nogometnemu virtuozu, ki bije bitko za uvrstitev na SP
Kylian Mbappe (desno) in Neymar sta bila pri Paris Saint-Germain šest sezon soigralca. FOTO: Loic Venance/AFP
Kylian Mbappe (desno) in Neymar sta bila pri Paris Saint-Germain šest sezon soigralca. FOTO: Loic Venance/AFP
G. N.
26. 3. 2026 | 13:00
1:41
A+A-

Kylian Mbappé je odkrito spregovoril o svojem nekdanjem soigralcu, vlogi favoritov in o Carlu Ancelottiju.

Napadalec madridskega Reala je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled na brazilsko reprezentanco in vprašanje, ali ta zdaj pripada Viniciusu Jr. ali še vedno Neymarju.

»Menim, da lahko pripada obema,« je z nasmehom odgovoril Mbappé. »Vinicius mora zdaj v reprezentanci stopiti korak naprej, toda Neymar ostaja Neymar. Je fantastičen igralec. Svetovno prvenstvo je tekmovanje zvezd in zame je on ena od največjih. Ne morem si predstavljati prvenstva brez njega, še posebej, če gre za njegov zadnji ples,« je Mbappe izzval tudi brazilskega selektorja in nekdaj svojega klubskega trenerja Carla Ancelottija.

»Neymar je igralec, ki dela razliko. Od njega sem se veliko naučil. Poznam ga in vem, da bo pripravljen,« je še hvalil nekdanjega soigralca pri PSG, a je tudi spoštljivo govoril o Italijanu.

»Hvaležen sem Ancelottiju, do njega čutim neizmerno spoštovanje in občudovanje,« je sklenil Mbappé.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
SP v nogometu

Luka Dončić LeBrona primerjal z Ronaldom, Messi je Michael Jordan (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik pomaga pri promociji svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo letos gostovalo tudi v njegovem mestu angelov.
26. 3. 2026 | 10:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Madrid

Mbappeju so vendarle zdravili pravo koleno

Francoski zvezdnik je zavrnil namigovanja svetovnih medijev, da so mu zdravniki Real Madrida po poškodbi pregledovali napačno koleno.
26. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Španija

Vinicius ubogal predsednika (VIDEO)

Real Madrid je v razburljivem mestnem derbiju s 3:2 premagal Atletico in ohranil pritisk na Barcelono. Arbeloa po Mourinhu in Guardioli pospravil še Simeoneja.
Peter Zalokar 23. 3. 2026 | 11:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mbappeju v Madridu slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

Zdravniška služba pri madridskem Realu se je znašla na udaru kritik, potem ko je postalo znano, da so Kylianu Mbappeju slikali napačno koleno.
25. 3. 2026 | 08:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
25. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemški trgovec

Tudi v Sloveniji priljubljeni Kik zapira 300 trgovin

»Formula ‘odpremo pet novih trgovin in imamo petkrat več kupcev’ ni delovala stoodstotno,« je povedal direktor Christian Kümmel.
25. 3. 2026 | 16:18
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Iran zavrnil ameriški predlog za končanje vojne

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
25. 3. 2026 | 07:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trg kapitala

Bo aktiviranje denarja, ki je zdaj v bačnih depozitih, le uspelo?

Individualni naložbeni račun, ljudske obveznice in delnice Vzajemne spodbujajo prebivalstvo k prvim korakom na trgu kapitala.
Milka Bizovičar 25. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več

Novice  |  Črna kronika
Komenski Kras

Med grabljenjem listja domačina ugriznil modras, njegovo zdravstveno stanje ni znano

Potrebna je bila intervencija helikopterske nujne medicinske pomoči.
26. 3. 2026 | 13:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Iskreni Francoz

Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

Realov napadalec je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled o brazilskemu nogometnemu virtuozu, ki bije bitko za uvrstitev na SP
26. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaška

Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
26. 3. 2026 | 12:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (26. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 26. 3. 2026 | 11:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po volitvah

Logar: Medijske čenče o ministrskih mestih so poskus slabitve Demokratov

Dve desni stranki, ki ju je na pogajanja o sestavi vlade povabil Robert Golob, ne želita sodelovati v vladi z Levico.
26. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hrvaška

Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Na Hrvaškem je odjeknila velika korupcijska afera, v katero je udeleženih velik pomembnih imen tamkajšnje smučarske zveze.
26. 3. 2026 | 12:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (26. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 26. 3. 2026 | 11:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po volitvah

Logar: Medijske čenče o ministrskih mestih so poskus slabitve Demokratov

Dve desni stranki, ki ju je na pogajanja o sestavi vlade povabil Robert Golob, ne želita sodelovati v vladi z Levico.
26. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
