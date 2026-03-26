Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

Kylian Mbappé je odkrito spregovoril o svojem nekdanjem soigralcu, vlogi favoritov in o Carlu Ancelottiju.

Napadalec madridskega Reala je v pogovoru za Globoesporte brez zadržkov pojasnil svoj pogled na brazilsko reprezentanco in vprašanje, ali ta zdaj pripada Viniciusu Jr. ali še vedno Neymarju.

»Menim, da lahko pripada obema,« je z nasmehom odgovoril Mbappé. »Vinicius mora zdaj v reprezentanci stopiti korak naprej, toda Neymar ostaja Neymar. Je fantastičen igralec. Svetovno prvenstvo je tekmovanje zvezd in zame je on ena od največjih. Ne morem si predstavljati prvenstva brez njega, še posebej, če gre za njegov zadnji ples,« je Mbappe izzval tudi brazilskega selektorja in nekdaj svojega klubskega trenerja Carla Ancelottija.

»Neymar je igralec, ki dela razliko. Od njega sem se veliko naučil. Poznam ga in vem, da bo pripravljen,« je še hvalil nekdanjega soigralca pri PSG, a je tudi spoštljivo govoril o Italijanu.

»Hvaležen sem Ancelottiju, do njega čutim neizmerno spoštovanje in občudovanje,« je sklenil Mbappé.