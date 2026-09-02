  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Nameraval je ugrabiti Mbappeja, a so ga prej aretirali

Osemnajstletnik je načrtoval ugrabitve večih znanih oseb iz Francije, a so ga oblasti prej pridržale.
Kylian Mbappe na srečo ni bil ugrabljen, saj ga čaka pomembna sezona pri Real Madridu. FOTO: Juan Barbosa/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe na srečo ni bil ugrabljen, saj ga čaka pomembna sezona pri Real Madridu. FOTO: Juan Barbosa/Reuters
M. Ru.
2. 9. 2026 | 21:16
1:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé naj bi bil med tarčami kriminalne združbe, ki je načrtovala ugrabitve premožnih posameznikov v Franciji. Francoski preiskovalci so v povezavi s primerom prijeli 18-letnega Clémenta L., ki ga sumijo, da je iz zapora prek družbenega omrežja Snapchat sodeloval pri vodenju skupine.

image_alt
Na Otoku še niso plačali takšne vsote kot zdaj

Preiskovalci so po poročanju francoskih medijev na njegovih dveh mobilnih telefonih našli naslove in druge podatke, povezane s 26 potencialnimi tarčami. Najbolj znano ime med njimi je napadalec Real Madrida Mbappé, na seznamu pa naj bi bili tudi francoski reperji in premožni poslovneži.

Preiskava se je začela po majskem oboroženem ropu trgovine z urami v Parizu. Dva napadalca naj bi odnesla 11 luksuznih ur v vrednosti približno 128.000 britanskih funtov, policija pa je enega od njiju prijela kmalu po begu, ko je s skuterjem trčil v tovornjak. Preiskovalna sled je nato policiste pripeljala do 18-letnika in njegovega domnevnega sodelavca.

Clément L. je bil že pred tem v zaporu zaradi drugih kaznivih dejanj, v kazenski evidenci pa ima tudi obsodbe zaradi drog in nasilnega ropa. Sam zanika, da bi bil vodja skupine. Trdi, da je bil zgolj posrednik med neznanim vodjo in ljudmi, ki so izvajali kazniva dejanja.

Francoske oblasti za zdaj niso sporočile, kako daleč naj bi napredovali načrti za ugrabitev Mbappéja oziroma ali je bil nogometaš neposredno ogrožen.

Sorodni članki

Premium
Novice  |  Svet
Varnost in šport

Gostovanje Izraela botruje strogim varnostnim ukrepom

Čez dva tedna bo v Ljubljani teniški dvoboj med Slovenijo in Izraelom, pred domačo panožno zvezo je zahteven projekt.
Siniša Uroševič 2. 9. 2026 | 18:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prestop

Prestop kariere za Pogačarja

Dva nogometaša, ki sta se doslej merila v prvi slovenski nogometni ligi, se selita v tujino. V češko ligo prihaja še četrti Slovenec.
2. 9. 2026 | 15:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prestopni rok

Lani so iztržili 100 milijonov evrov, letos le še desetino

Poletni prestopni rok slovenskim nogometašem ni bil pretirano naklonjen. Milijoni evrov le za Srđana Kuzmića, Tamarja Svetlina in Adama Gnezdo Čerina.
Gorazd Nejedly 2. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Hči prve dame

Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
1. 9. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

Francoz Tronchon presenetil vse sprinterje

Kolesarji Visme so se danes pošteno ušteli v sprintu 10. etape.
Miroslav Cvjetičanin 1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 11. etapa: Roglič si želi mirnega dne

Še ena priložnost za šprinterje, a vnovič s črno piko: dobrih trideset kilometrov pred ciljem se konča zahteven vzpon, kjer bi lahko odpadli nekateri favoriti.
2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Vlada zapušča okvir EU in zunanjo politiko veže na os Washington – Tel Aviv

Vsaka vlada Blejski strateški forum izkoristi in vpne v promocijo svojih zunanjepolitičnih interesov. Kako to počne Janševa vlada, pa v videokomentarju.
1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci/svojci ostanejo brez moči.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Potrebovali bi več mobilnih paliativnih timov

Nekaterim svojcem pomagajo zloženke in priročniki, nekaterim pa podporne skupine, v katerih se lahko pogovorijo z ljudmi z enakimi težavam.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Preventiva

Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

Že s preprostimi ukrepi bi v dobrem desetletju zdravstvenim sistemom po svetu prihranili več tisoč milijard dolarjev.
Milka Bizovičar 2. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

nogometKylian Mbappeugrabitev

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Zaostala tekma

Dvoboj dveh prvakov pripadel evropskim Celjanom

Na zaostali tekmi drugega kola prve lige Telemach je pri ligaških prvakih iz Celja gostoval pokalnega prvaka Aluminij.
2. 9. 2026 | 22:09
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Nesreča med delom v gozdu: v Zgornji Orlici ena oseba umrla

Gasilci PGD Radlje ob Dravi in PGD Ribnica–Josipdol so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem NMP. Oseba je na kraju preminula.
2. 9. 2026 | 21:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pariz

Nameraval je ugrabiti Mbappeja, a so ga prej aretirali

Osemnajstletnik je načrtoval ugrabitve večih znanih oseb iz Francije, a so ga oblasti prej pridržale.
2. 9. 2026 | 21:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Malta

Medijskega tajkuna oprostili obtožbe, da je naročil umor preiskovalne novinarke

Obtožnica je Yorgena Fenecha bremenila, da je naročil umor Daphne Caruane Galizie, ker je bila ta tik pred objavo članka, ki bi omajal ugled njegovega strica.
2. 9. 2026 | 20:58
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Liga NLB

Prvo kolo, prvo presenečenje, sezona bo zanimiva

Začelo se je rokometno prvenstvo, v katerem naslov brani Celje Pivovarna Laško, glavni favorit pa je Slovan. Že takoj smo videli nekaj zanimivih tekem.
Peter Zalokar 2. 9. 2026 | 20:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pariz

Nameraval je ugrabiti Mbappeja, a so ga prej aretirali

Osemnajstletnik je načrtoval ugrabitve večih znanih oseb iz Francije, a so ga oblasti prej pridržale.
2. 9. 2026 | 21:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Malta

Medijskega tajkuna oprostili obtožbe, da je naročil umor preiskovalne novinarke

Obtožnica je Yorgena Fenecha bremenila, da je naročil umor Daphne Caruane Galizie, ker je bila ta tik pred objavo članka, ki bi omajal ugled njegovega strica.
2. 9. 2026 | 20:58
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Liga NLB

Prvo kolo, prvo presenečenje, sezona bo zanimiva

Začelo se je rokometno prvenstvo, v katerem naslov brani Celje Pivovarna Laško, glavni favorit pa je Slovan. Že takoj smo videli nekaj zanimivih tekem.
Peter Zalokar 2. 9. 2026 | 20:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo