Nameraval je ugrabiti Mbappeja, a so ga prej aretirali

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé naj bi bil med tarčami kriminalne združbe, ki je načrtovala ugrabitve premožnih posameznikov v Franciji. Francoski preiskovalci so v povezavi s primerom prijeli 18-letnega Clémenta L., ki ga sumijo, da je iz zapora prek družbenega omrežja Snapchat sodeloval pri vodenju skupine.

Preiskovalci so po poročanju francoskih medijev na njegovih dveh mobilnih telefonih našli naslove in druge podatke, povezane s 26 potencialnimi tarčami. Najbolj znano ime med njimi je napadalec Real Madrida Mbappé, na seznamu pa naj bi bili tudi francoski reperji in premožni poslovneži.

Preiskava se je začela po majskem oboroženem ropu trgovine z urami v Parizu. Dva napadalca naj bi odnesla 11 luksuznih ur v vrednosti približno 128.000 britanskih funtov, policija pa je enega od njiju prijela kmalu po begu, ko je s skuterjem trčil v tovornjak. Preiskovalna sled je nato policiste pripeljala do 18-letnika in njegovega domnevnega sodelavca.

Clément L. je bil že pred tem v zaporu zaradi drugih kaznivih dejanj, v kazenski evidenci pa ima tudi obsodbe zaradi drog in nasilnega ropa. Sam zanika, da bi bil vodja skupine. Trdi, da je bil zgolj posrednik med neznanim vodjo in ljudmi, ki so izvajali kazniva dejanja.

Francoske oblasti za zdaj niso sporočile, kako daleč naj bi napredovali načrti za ugrabitev Mbappéja oziroma ali je bil nogometaš neposredno ogrožen.