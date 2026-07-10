Kylian Mbappe zgrešil enajstmetrovko, toda popeljal Francijo v polfinale

Kapetan francoske nogometne reprezentance Kylian Mbappé je z osmim golom na svetovnem prvenstvu popeljal Francijo do prepričljive četrtfinalne zmage z 2:0 (0:0) proti Maroku. Francozi so si tako zagotovili mesto v polfinalu, kjer se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Španijo in Belgijo. Francija je pred štirimi leti v Katarju z enkim izidom premagala Maroko.

Mbappé je v 60. minuti z natančnim zavitim strelom z roba kazenskega prostora dosegel vodilni gol. Prednost Francije je šest minut pozneje povišal Ousmane Dembélé, ki je z nizkim strelom postavil končni izid.

Kylian Mbappe je z 20. golom na svetovnih prvenstvih in osmim na tem Francozom odprl vrata polfinala. FOTO: David Butler Ii/Imagn Images Via Reuters

Sedemindvajsetletni Mbappé je na svetovnih prvenstvih dosegel že 20 golov v 20 tekmah na svetovnih prvenstvih. V 28. minuti je sicer zapravil enajstmetrovko, saj je njegov strel ubranil maroški vratar Yassine Bounou. Bono, kot je vzdevek maroške št. 1., je bil tudi najboljši v moštvu afriškega prvaka, ki se je šele po zaostanku z 0:2 pomaknilo iz obrambnih okovov, a brez napadalnih nevarnosti za francoska vrata. Mike Maignan, vratar »les bleus« je šele v 83. minuti prvič resneje posredoval na tekmi.

Na lestvici najboljših strelcev letošnjega prvenstva se je Mbappé izenačil z Lionelom Messijem, na večni lestvici strelcev svetovnih prvenstev pa za argentinskim zvezdnikom zaostaja za en gol.

Francoska reprezentanca se poteguje za tretji zaporedni nastop v finalu svetovnega prvenstva, doslej je to uspelo le Nemčiji in Braziliji.