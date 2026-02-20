Evropski prvak Kylianu Mbappeju plačal 59 milijonov evrov, ta grozi z rubežem

Pravni spor med Kylianom Mbappéjem in Paris St-Germainom se ne razpleta, temveč še bolj zapleta. Potem ko je klub zamudil rok za plačilo preostalega dolga, je Mbappéjeva pravna ekipa napovedala sprožitev izvršilnega postopka o rubežu premoženja evropskega klubskega prvaka.

Klub še vedno dolguje dva milijona evrov od 60, kolikor jih je moral izplačati francoskemu reprezentantu, zaradi česar bi lahko stvari v svoje roke prevzeli sodni izvršitelji, je poročal Goal.com.

Spor je nastal zaradi odločitve pariškega delovnega sodišča, ki je od kluba zahtevalo, da napadalcu izplača 60 milijonov evrov neplačanih plač, bonusov in obresti iz zadnjih mesecev njegovega bivanja v Parizu. Klub je sprva plačal 55 milijonov evrov, nato pa po prvem posredovanju sodnih izvršiteljev še štiri milijone evrov, vendar je končni znesek dolga ostal neporavnan. Pri PSG vztrajajo, da so v celoti izpolnili svoje denarne obveznosti, pri čemer se sklicujejo na tehnične podrobnosti, povezane z davki in prispevki za socialno varnost. Tiskovni predstavnik PSG je povedal, da so bili »vsi zneski, ki jih klub dolguje Mbappéju, plačani« in pojasnil, da je razlika v »znesku prispevkov zaposlenega za socialno varnost«.

Kylian Mbappe je bil član Paris St. Germaina od leta 2017 do 2024. FOTO: Alain Jocard/AFP

Finančni spor je načel tudi ugled najboljšega francoskega kluba. PSG si obupno prizadeva doseči rešitev z Mbappéjem, da bi se izognil ponižujoči kazni, ki jo je odredilo sodišče. Sodba namreč vsebuje tudi klavzulo, po kateri je klub dolžan objaviti celotno besedilo končne sodbe na naslovnici svoje uradne spletne strani in ga tam hraniti en mesec. Mbappéjeva ekipa je vztrajna in ne kaže namere, da bi se odpovedala objavi sodbe ali izplačilu dveh milijonov evrov.