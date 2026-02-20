  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Evropski prvak Kylianu Mbappeju plačal 59 milijonov evrov, ta grozi z rubežem

Pravni spor med nogometnim zvezdnikom madridskega Reala in njegovim nekdanjim klubom Paris St-Germainom se ne zapleta, temveč še bolj zapleta.
Prijateljstva med predsednikom Paris Saint-Germaina Nasserjem Al-Khelaifijem in Kylianom Mbappejem (levo) že dolgo ni več. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Prijateljstva med predsednikom Paris Saint-Germaina Nasserjem Al-Khelaifijem in Kylianom Mbappejem (levo) že dolgo ni več. FOTO: Franck Fife/AFP
G. N.
20. 2. 2026 | 16:12
20. 2. 2026 | 16:29
2:22
A+A-

Pravni spor med Kylianom Mbappéjem in Paris St-Germainom se ne razpleta, temveč še bolj zapleta. Potem ko je klub zamudil rok za plačilo preostalega dolga, je Mbappéjeva pravna ekipa napovedala sprožitev izvršilnega postopka o rubežu premoženja evropskega klubskega prvaka.

Klub še vedno dolguje dva milijona evrov od 60, kolikor jih je moral izplačati francoskemu reprezentantu, zaradi česar bi lahko stvari v svoje roke prevzeli sodni izvršitelji, je poročal Goal.com.

Spor je nastal zaradi odločitve pariškega delovnega sodišča, ki je od kluba zahtevalo, da napadalcu izplača 60 milijonov evrov neplačanih plač, bonusov in obresti iz zadnjih mesecev njegovega bivanja v Parizu. Klub je sprva plačal 55 milijonov evrov, nato pa po prvem posredovanju sodnih izvršiteljev še štiri milijone evrov, vendar je končni znesek dolga ostal neporavnan. Pri PSG vztrajajo, da so v celoti izpolnili svoje denarne obveznosti, pri čemer se sklicujejo na tehnične podrobnosti, povezane z davki in prispevki za socialno varnost. Tiskovni predstavnik PSG je povedal, da so bili »vsi zneski, ki jih klub dolguje Mbappéju, plačani« in pojasnil, da je razlika v »znesku prispevkov zaposlenega za socialno varnost«.

Kylian Mbappe je bil član Paris St. Germaina od leta 2017 do 2024. FOTO: Alain Jocard/AFP
Kylian Mbappe je bil član Paris St. Germaina od leta 2017 do 2024. FOTO: Alain Jocard/AFP

Finančni spor je načel tudi ugled najboljšega francoskega kluba. PSG si obupno prizadeva doseči rešitev z Mbappéjem, da bi se izognil ponižujoči kazni, ki jo je odredilo sodišče. Sodba namreč vsebuje tudi klavzulo, po kateri je klub dolžan objaviti celotno besedilo končne sodbe na naslovnici svoje uradne spletne strani in ga tam hraniti en mesec. Mbappéjeva ekipa je vztrajna in ne kaže namere, da bi se odpovedala objavi sodbe ali izplačilu dveh milijonov evrov.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Sodni spor

Kylian Mbappe premagal Paris St-Germain, bogatejši je za 59 milijonov evrov

Sodni spor med napadalcem Reala in njegovim bivšim klubom je dobil epilog. Najboljši strelec je Parižanom zabil gol tudi na sodišču.
16. 12. 2025 | 14:57
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Mbappe po štirih zadetkih: Brez zamere, ampak to je slabo vprašanje

Po tekmi proti Olympiacosu, na kateri je Kylian Mbappe dosegel štiri zadetke, je Francoz odgovoril, da ekipa ne zmaguje zgolj zaradi njegovih zadetkov.
27. 11. 2025 | 10:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pariz

Spor je vse globlji, Kylian Mbappe in PSG gresta na sodišče

Francoski nogometni velikan PSG in njegov nekdanji zvezdnik Kylian Mbappe bosta kot kaže bila sodno bitko. Obe strani zagovarjata svojo zgodbo.
5. 11. 2025 | 16:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Veleposlaniki

Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več

Več iz teme

Kylian MbappeReal MadridPSGsodiščetožba

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Kongres CDU

Merz: Gospodarstvo se počasi prebuja, temelji so trdni

Kancler Friedrich Merz poziva k tehnološki suverenosti Evrope in odločnosti v globalni politiki.
Barbara Zimic 20. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina

Donald Trump ameriškega olimpijca označil za poraženca, ta se je odzval šaljivo

Ameriški smučar prostega sloga Hunter Hess se je pred televizijskimi kamerami odzval na opazke predsednika Trumpa, ki ga je pred dnevi označil za poraženca.
20. 2. 2026 | 17:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Beograd

Timi Max Elišnik: Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc

Slovenski nogometni reprezentant je spregovoril o zahtevnem začetku sezone ter o možnostih njegove Crvene Zvezde, ki igra v izločilnih bojih evropske lige.
20. 2. 2026 | 16:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
S prizorišča:Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Udarec vrhovnega sodišča

Trumpove carine niso zakonite

Ameriška ustava pristojnost za določanje carin daje kongresu, kar je zdaj potrdila večina vrhovnega sodišča. Na vrsti druga zakonodaja ali kongres?
Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Beograd

Timi Max Elišnik: Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc

Slovenski nogometni reprezentant je spregovoril o zahtevnem začetku sezone ter o možnostih njegove Crvene Zvezde, ki igra v izločilnih bojih evropske lige.
20. 2. 2026 | 16:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
S prizorišča:Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Udarec vrhovnega sodišča

Trumpove carine niso zakonite

Ameriška ustava pristojnost za določanje carin daje kongresu, kar je zdaj potrdila večina vrhovnega sodišča. Na vrsti druga zakonodaja ali kongres?
Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo