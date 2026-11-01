Kylian Mbappe z goli postavlja mejnike v la ligi, Kitajci ga niso videli

Sobotni šov Barcelone proti Alavesu (6:1) je katalonskega velikana vrnil v zmagovalni ritem, Atletico Madrid z Janom Oblakom v glavni vlogi si v Levanteju (2:0) prav tako ni dovolil spodrsljaja, kakšen pa je bil današnji odgovor Reala Madrida? Silovit in učinkovit. Že do odmoru so Madridčani zabili tri gole na gostovanju v Santanderju in v drugem polčasu tudi stopili »s plina«.

V ospredju je bil jezni poraženec bitke za zlato žogo Kylian Mbappé, je v španskem prvenstvu znova potrdil svojo strelsko neusmiljenost. Francoski napadalec je šel v tekmo z jasnim ciljem – da zabije gol še 24. različnemu tekmecu v njegovi prvoligaški karieri. Zvest svojemu slovesu igralca za odločilne trenutke Mbappé ni izpustil priložnosti, da na svoj obsežen seznam strelskih žrtev vpiše še zadnji klub, ki mu je še manjkal v najmočnejšem španskem klubskem tekmovanju.

Novega podviga najboljšega Realovega napadalca ni bilo mogoče videti na Kitajskem. Tamkajšnja vlada je uresničila grožnjo in dvoboj umaknila iz programske sheme, potem ko naj bi Mbappe užalil kitajski narod, ker je Maa Zedonga označil za diktatorja.

Mbappé je sicer dosegel gol iz kontroverzno dosojene enajstmetrovke. Z njim je ohranil stoodstotni strelski izkupiček proti vsem tekmecem, s katerimi se je doslej soočil v la ligi. Pogled madridskega ostrostrelca je zdaj usmerjen proti predbožičnemu obdobju, ko ga čaka preizkušnja proti Deportivu, kjer bo poskušal svoj zgodovinski niz še podaljšati.

Mbappé je neustavljiv v boju za prestižni lovoriki Pichichi in zlati čevelj; v tej sezoni je zbral že 15 golov (od tega 12 v prvenstvu), skupno pa je njegova prvenstvena statistika v dresu kraljevskega kluba impresivna, zabil je 68 golov v 76 prvenstvenih tekmah. Toda v la ligi je Mbappe le drugi najboljši strelec, pred njim je Barcelonin Brazilec Raphinha, ki je dosegel 15 golov, dva proti Alavesu.