    Nogomet

    Bo padec egiptovskega kralja poenotil rdečo ekipo?

    Osrednjo nocojšnjo tekmo v ligi prvakov bosta odigrala Inter in Liverpool. Bayern in Barcelona s popotnico »petarde«. Oblak pri PSV. Jutri Real vs. Man. City.
    Mohameda Salaha so začasno odstranili iz ekipe Liverpoola, ki jo utegne zapustiti že v januarskem prestopnem roku. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Galerija
    Mohameda Salaha so začasno odstranili iz ekipe Liverpoola, ki jo utegne zapustiti že v januarskem prestopnem roku. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Peter Zalokar
    9. 12. 2025 | 05:00
    6:15
    A+A-

    Še zadnjič letos bomo gledali tekme v nogometni ligi prvakov in nekateri klubi komaj čakajo na rešilni gong v upanju, da bo bolje po novem letu. Mednje vsekakor sodi Liverpool, pa tudi Real Madrid. Oba čakata zelo težka izziva v šestem kolu elitnega Uefinega tekmovanja. Atletico edinega slovenskega legionarja Jana Oblaka bo gostoval pri PSV, Arsenal bo po domačem šoku želel ostati popoln v Evropi.

    Stavite na svojega favorita v derbijih lige prvakov.
    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.


    Derbi tedna bo jutri med madridskim Realom in Manchester Cityjem. Španci so v generalki doživeli šok, ko so v nedeljo zvečer domačo tekmo proti Celti Vigo končali z devetimi igralci in porazom z 0:2, po katerem imajo spet štiri točke zaostanka za vodilno Barcelono.

    LP_LigaPrvakov6
    LP_LigaPrvakov6

    Katalonci so se s 5:3 znesli nad Betisom (Ferran Torres 3) in bodo nocoj skušali dati »porcijo« še Eintrachtu ter skočiti proti mestom, ki neposredno vodijo v osmino finala. Zdaj so na 18. mestu s sedmimi točkami s petih tekem daleč za njimi, toda razlike niso velike. Dve točki več ima Atletico, ki je prav tako prejel zaušnico in klonil z 0:1 v Bilbau, zato bo v Eindhovnu želel popraviti vtis.

    Bayern, ki je imel popolno sezono do poraza pri Arsenalu, se bo želel vrniti na zmagovite tirnice, ko bo danes v zgodnejšem terminu gostil Sporting. Bavarci so v soboto s 5:0 zmagali v Stuttgartu, Harry Kane pa je v pol ure, odkar je vstopil s klopi, zabil trojček in še oplemenitil svojo strelsko bero. Na 22 dvobojih v vseh tekmovanjih je angleški kapetan zbral že 28 golov.

    Harry Kane je v Stuttgartu v pol ure dosegel tri gole. FOTO:  Angelika Warmuth/Reuters
    Harry Kane je v Stuttgartu v pol ure dosegel tri gole. FOTO:  Angelika Warmuth/Reuters

    Največ oči bo uprtih v derbi med nekdanjima evropskima prvakoma Interjem in Liverpoolom, ki se na San Siro podajata s povsem različnimi izhodišči in občutki. Inter ima po petih tekmah v ligi prvakov 12 točk, na zadnji poraz pri Atleticu (1:2) je zasedba Cristiana Chivuja odgovorila odlično in tri tekme dobila z razliko v golih 11:1, nazadnje je padel Como s 4:0.

    6

    tekem sta v ligi prvakov doslej odigrala Inter in Liverpool. Italijani so dobili dve, Angleži štiri.

    Črno-modri se trdno držijo vodilne osmerice, z novo zmago bi si jo praktično zagotovili pred težkima januarskima dvobojema z Arsenalom in Borussio. V prejšnji sezoni je za osmino finala zadoščalo 16 točk.

    Ferran Torres je zabil hat-trick Betisu. FOTO: Cristina Quicler/AFP
    Ferran Torres je zabil hat-trick Betisu. FOTO: Cristina Quicler/AFP

    Liverpool je največje razočaranje v evropskih ligah. Po zanesljivi osvojitvi 20. naslova angleškega prvaka je trener Arne Slot za okrepitve zapravil več kot pol milijarde evrov, toda zgodba se mu je sesula čez noč. Izgubil je zaupanje v slačilnici, rdeči so neprepoznavni. Na zadnjih 14 tekmah so šestkratni evropski šampioni doživeli devet porazov, zadnjega doma v ligi prvakov proti PSV z 1:4. Razočarali so tudi na zadnjih dveh tekmah v premier league ter izvlekli zgolj točko proti Sunderlandu in Leedsu.

    Grešni kozel?

    Po tekmi pri ekipi Jake Bijola je počilo. Najboljši strelec Liverpoola v zadnjih letih Mohamed Salah je šel pred mikrofone in izlil čustva ter uperil prst proti trenerju Slotu in celotnemu klubu. Egiptovski kralj, tretji strelec Liverpoola v zgodovini, se ni vedel nič kaj kraljevsko.

    Klub me je vrgel pod avtobus.

    Mohamed Salah

    »Ne morem verjeti, da sedim na klopi 90 minut. Zelo sem razočaran. Toliko sem storil za ta klub, posebej v prejšnji sezoni. Klub me je vrgel pod avtobus. Tako se počutim. Zelo očitno mi hoče nekdo naprtiti krivdo za slabe rezultate. Imel sem dober odnos s trenerjem in kar naenkrat nimam več nobenega odnosa. Ne vem, zakaj. Klub bi moral zaščititi igralca,« je bruhnilo iz Salaha, ki je aprila podaljšal pogodbo in na teden zasluži okrog 450.000 evrov.

    Mohamed Salah in Arne Slot nimata več komunikacije. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Mohamed Salah in Arne Slot nimata več komunikacije. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

    Zdi se, da se je ustrelil v koleno. Klub je vendarle nad igralcem in takšen izpad bo verjetno končal osemletno razmerje med Liverpoolom in Salahom, ki bo šel kmalu na afriško prvenstvo, od tam pa bržčas v kakšen bogat bližnjevzhodni klub. Večina opazovalcev meni, da je šel prek meje, med njimi nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney.

    Rooney: Salah uničuje zapuščino

    »Popolnoma uničuje svojo zapuščino pri Liverpoolu,« je dejal Rooney v svojem podkastu. »Bilo bi žalostno, če bi vse to zavrgel. Napačno se je lotil vsega skupaj. Slot mora pokazati svojo avtoriteto, ga poklicati na razgovor in mu povedati, da ne bo potoval z ekipo, ker je to, kar je rekel, nesprejemljivo. Če bi bil jaz na njegovem mestu, ne bi bilo nobene možnosti, da bi bil v ekipi. Prepričan sem, da mu bo v naslednjih nekaj letih žal, da je to povedal,« pravi Rooney.

    Ironično, kljub novemu razočaranju v Leedsu se je Slotov položaj zaradi izpada zvezdnika celo malce utrdil. Zanimivo bo videti, ali bo to prebudilo ekipo in bo stopila skupaj že na težkem gostovanju pri Interju, ki voha kri in bo v napadu stavil na dvojec Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

    Več iz teme

    liga prvakovMohamed SalahLiverpoolBayernJan Oblaknaši na tujemAtletico MadridArne SlotFC Barcelonašportne stave

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump z ostro kritiko: Evropa gre v napačno smer

    Do Evrope je ostra tudi prejšnji teden objavljena nova ameriška strategija nacionalne varnosti.
    9. 12. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zadnja sezona

    Kopitar z golom LA Kings popeljal do zmage v Salt Lake Cityju

    Kraljem je dala minula visoka zmaga s 6:0 krila, sedaj so zagospodarili tudi v Utahu.
    9. 12. 2025 | 07:43
    Preberite več
