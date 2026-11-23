Argentinski nogometni trener Diego Simeone je novi rekorder po številu zmag v španskem prvenstvu. Na klopi madridskega Atletica, pri katerem deluje zadnjih 15 let, je v nedeljo proti Getafeju zabeležil 345. prvenstveno zmago in s tem prehitel Španca Luisa Aragonesa, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pokojni Aragones je do 344 zmag prišel na 756 tekmah za različne klube. Med drugimi je treniral tudi Atletico Madrid, Betis, Valencio in še nekatere druge španske klube. Šestinpetdesetletni Simeone je po delovanju v domovini in v Italiji za Catanio med sezono 2011/12 prevzel vodenje Atletica in od takrat na klopi madridskega velikana zbral 567 tekem.

Slavil je 345-krat, zbral je še 123 remijev in 99 porazov. Pod vodstvom Simeoneja je Atletico dvakrat slavil naslov prvaka v Španiji, in sicer v sezonah 2013/14 in 2020/21. Uspeh je še tako večji, ker ni nikdar vodil dveh največjih klubov v la ligi – Barcelone in Real Madrida.

»Čeprav ta številka ne predstavlja kakšne lovorike, bi rad ta dosežek delil z vsemi, ki so me na tej poti podpirali. Brez žene Carle zagotovo ne bi prišel do te točke v karieri,« Simeoneja navaja španski časnik Marca. »Za to številko stoji garanje velikega števila nogometašev, ki so za klub in zame dali vse,« je dodal argentinski strateg.

Uradno je Aragonesa presegel po slavju s 3:0 proti Getafeju, celo tekmo pa je za rdeče-bele branil slovenski reprezentant Jan Oblak. Tudi slednji že več kot desetletje brani za Atletico in je stalnica v Simeonejevi zasedbi. Atletico v tej sezoni na lestvici la lige zaseda tretje mesto z 31 točkami. Več sta jih zbrala Barcelona (36) in Real Madrid (33).