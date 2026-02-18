Lahko bi bil kot Pele ali Di Stefano, a ne more iz svoje kože

Nabito polne tribune na štadionu luči v Lizboni so napovedale spektakel, derbi večera v ligi prvakov med madridskim Realom in Benfico nogometnih navdušencev v prvi uri igre ni pustil ravnodušnih. Nato je Vinicius z neverjetnim golom in nepotrebno izzivalnim slavjem čustva pripeljal do vrelišča, sledila je rasistična polemika, ki je skazila lepo podobo na zelenici. Kljub slavju Reala zmagovalec še ni odločen, ob dveh polčasih v Madridu zagotovo sledi še tretji za zeleno mizo v Nyonu. »Hoteli smo zapustiti igrišče, to je bila odločitev ekipe,« je pihal od jeze Kylian Mbappe.

Gol vratarja Benfice Anatolija Trubina v zadnji minuti ligaškega dela lige prvakov je lizbonskim orlom prinesel zmago, Realu se je neposredna pot v osmino finala izmuznila za točko. Čustva so bila razgreta in z vselej kontroverznim Josejem Mourinhom v enačbi je bil žreb dodatnih kvalifikacij kot nalašč, da se v dvoboju portugalskega in španskega velikana zgodi nekaj posebnega.

Prestianni jo je odnesel brez kazni in se branil, da ni naredil nič narobe: »Ne razumem igralcev Reala, zakaj ni nihče drug reagiral, če sem storil vse to, kar mi očitajo? Dajte no, vsi si pokrivamo usta, ko govorimo. Nikoli nisem Viniciusu rekel nič rasističnega.« Na Instagramu je 20-letnemu Argentincu Benfica stopila v bran, zadnjo besedo bo imela disciplinska komisija Uefe.