Lahko Bijol ustavi Lukakuja? Danes veliki dvoboj Kloppa in Guardiole

Po sklepnem dejanju kvalifikacijskega ciklusa so se nogometaši vrnili v klubska okolja, vikend pa takoj prinaša velike klubske izzive. V Angliji se bosta v nezaželenem sobotnem zgodnjem terminu pomerila Manchester City in Liverpool, v Italiji bo nedeljsko dogajanje sklenil derbi della Italia, v Panathinaikosu pa ni zanimivo le zaradi vročega gostovanja v Solunu, v ospredje že prihaja zimski prestopni rok.

Manchester City – Liverpool (sobota, 13.30)

V Manchestru se bosta v času sobotnega kosila pomerila zadnja zmagovalca angleškega prvenstva, Liverpool je bil edini, ki je leta 2020 prekinil prevlado sinje modrih. Tudi letos so rdeči trenutno prvi izzivalci Cityja, ki je na svojem Etihadu v izjemni seriji 23 zaporednih zmag. Tudi Liverpool je na zadnjih 23 tekmah le enkrat izgubil in kar 15-krat zmagal. Pospremili bomo dvoboj najboljših strelcev letošnje sezone Erlinga Haalanda in Mohameda Salaha, ki je proti ekipi Pepa Guardiole dosegel največ zadetkov med vsemi v premier league – že 11. Tip: 1.

Atletico Madrid – Mallorca (sobota, 21.00)

Antoine Griezmann in Alvaro Morata poganjata ambicije Atletov o naslovu prvaka. FOTO: Juan Medina/Reuters

Jan Oblak se v klubski dres vrača na dvoboju Atletica z Mallorco na madridskem Metropolitanu, kjer je forma atletov v zadnjem obdobju izvrstna. Zabeležili so 17 zaporednih domačih zmag, točk na Metropolitanu niso oddali vse od februarja. Gonilni sili moštva sta raznovrstni Antoine Griezmann, ki igra kot prerojen, z njim je svež veter zavel tudi v napadu Atletica. Najbolje ga izkorišča Alvaro Morata, na 15 tekmah je dosegel že 12 zadetkov in je po besedah Diega Simeoneja »enako dober kot Haaland«. Tip: 1.

Aris – Panathinaikos (nedelja, 19.30)

Trojica slovenskih reprezentantov se je po krajšem slavju v Ljubljani vrnila v Atene, kjer jih čaka nadaljevanje lova na grško krono. V nedeljo se odpravljajo na vedno vroče gostovanje v Solun k Arisu, Adam Gnezda Čerin bo tekmo najbrž začel v prvi postavi, Benjamin Verbič in Andraž Šporar pa na klopi. Za slednjega bi se utegnil status že pozimi spremeniti, Stuttgart bo bržkone ostal brez drugega strelca bundeslige Serhoua Guirassyja (15 golov), ki je tarča evropskih velikanov, zamenjavo za Gvinejca pa vidijo v 23-letnem Fotisu Ioannidisu. Če bo Grk zapustil klub, Šporarja čaka še več priložnosti. Tip: 0.

Roma – Udinese (nedelja, 18.00)

Jaka Bijol z Videmčani drži rekord po remijih od začetka lanske sezone v ligah elitne peterice. FOTO: Udinese

Jaka Bijol je z Udinesejem kralj evropskih remijev, od začetka lanske sezone so Videmčani nanizali kar 21 neodločenih izidov, kar je največ v ligah največje peterice. Udinese se z le eno letošnjo zmago nahaja na mestih, ki vodijo v serie B, na drugi strani jim bo stala Roma z neustavljivim Romelujem Lukakujem, ki je v belgijskem dresu proti Azerbajdžanu dosegel kar štiri zadetke. Tip: manj kot 2,5 zadetka.

Juventus – Inter (nedelja, 20.45)

Lautaro Martinez je tudi brez Romeluja Lukakuja zelo razpoložen. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Nogometni vikend se bo končal z debijem della Italia, največjim italijanskim nogometnim spektaklom, ki bo na sporedu že 185. po vrsti. Juve se je s petimi zaporednimi zmagami Interju približal na le dve točki in bi z zmago skočil na vrh prvenstvene lestvice. Inter bo računal na vročega Lautara Martineza, ki je v tej sezoni že pri 12 zadetkih. Črno-modri imajo najboljši napad v serie a (29 golov), Juventus jih je letos prejel le sedem, Inter še enega manj. Lahko si obetamo taktično nogometno predstavo s peščico priložnosti, tipično za največje nogometne derbije. Tip: 0.