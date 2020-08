Lahko Francozi pokvarijo načrte tudi Guardioli?

Lizbona

Kevin De Bruyne je motor ekipe Manchester Cityja. FOTO: Oli Scarff/AFP

Depay glavna nevarnost

- Nocoj bomo dobili še zadnjega udeleženca polfinala nogometne lige prvakov. V Lizboni se bosta ob 21. uri pomerila Manchester City in Lyon. Zmagovalec bo v sredinem polfinalu tekmec Bayerna, ki je sinoči razbil Barcelono z 8:2 Prvi polfinalni par je PSG – Leipzig. Danes je izraziti favorit angleški podprvak, ki še nikdar ni bil najboljši na stari celini. Edini naslov ima iz leta 1970, ko je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Lyon je že bil polfinalist lige prvakov leta 2010.V zasedbi trenerja, ki je v četrtfinalu premagala Real Madrid, so najbolj nevarniin. Francozi imajo glavno napadalno orožje v nekdanjem igralcu Manchester Uniteda. Ekipo vodi, ki je bil prej trener Marseilla in Rome.Lyon je v osmini finala pokvaril načrte Juventusu in povzročil trenersko menjavo v Torinu.Glavni sodnik bo Nizozemec(Netherlands)