Lahko Olimpiji spodrsne tudi na Gorenjskem?

Prvoligaša sta napredovala, presenečenja ni bilo. To je kratek povzetek današnjih dveh pokalnih srečanj, Bravo je z 2:1 premagal Famo Vipavo, Aluminij je s 6:1 slavil v žireh. Maribor, Olimpija in Celje na delu danes.

Na gostovanju v Vipavi so imeli Šiškarji nekaj dela z domačini, še ob polčasu je bil izid poravnan (1:1), nato je Bravo le upravičil vlogo favorita. V pokalu pa bo še bolj zanimivo danes, ko bosta na delu Olimpija in Maribor. Zeleni so v slabi formi in gostujejo pri motiviranih Šenčurjanih, ki so hitro napolnili domači športni park. Tekma se začne jutri ob 16. uri.

Tudi Maribor jutri čaka zahtevna naloga, zvečer (20) bodo gostovali pri Brinju iz Grosuplja, ki je na začetku drugoligaške sezone v dobri formi. Vodilni Celjani po spodrsljaju v Murski Soboti tokrat gostujejo v Makolah (14), kjer v poštev pride le visoka zmaga, Radomlje čaka gostovanje v Beltincih, Primorje pa odhaja v Sežano, kjer jih čaka motivirani Tabor.

Pokal pivovarne Union, 1/16 finala:

danes:

Eksist Žiri - *Aluminij 1:6 (1:3)

Fama Vipava - *Bravo 1:2 (1:1)

jutri:

14.00 Makole Bar Miha - Celje

14.00 Beltinci Klima Tratnjek - Kalcer Radomlje

16.00 Eltron Šenčur - Olimpija Ljubljana

17.00 Pearlescent Tabor Sežana - Primorje

20.00 Brinje Grosuplje - Maribor