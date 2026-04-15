Nogomet

Lakomni gostitelji ne izbirajo, navijače bodo oskubili, kjerkoli bo mogoče

Ne le visoke cene vstopnic, tudi poblaznele cene storitev na ameriških prizoriščih svetovnega prvenstva v nogometu razburjajo.
Američani bodo na mundialu svojo gostoljubnost debelo zaračunavali. FOTO: Kirby Lee/Usa Today Sports
Š. R., STA
15. 4. 2026 | 14:35
3:58
A+A-

Visoke cene vstopnic za tekme na ameriških prizoriščih že dolgo razburjajo ljubitelje nogometa. Krovna zveza Fifa jih upravičuje z velikim zanimanjem in podpira »dinamični sistem prodaje«. Ko so nedavno odprli možnost nakupa v zadnji fazi, so se uradne cene gibale med 310 in 430 dolarji (268 evri in 373 evri) za nekatere tekme predtekmovanja. Za prvo tekmo ZDA proti Paragvaju so bile cene med 1940 in 2735 dolarji (1682 in 2372 evri).

A ko bodo navijači prišli v ZDA, bodo ugotovili, da niso bile drage samo vstopnice, ampak bodo med tekmovanjem tudi cene nekaterih storitev precej višje kot običajno, je ugotovila nemška tiskovna agencija dpa.

Vsaj pri cenah vlakov Fifa nima neposrednega vpliva, a se bo skok cen tudi tu poznal v navijaškem žepu. Kot primer so izpostavili vožnjo z vlakom družbe NJ Transit, ki potnike iz New Yorka pripelje do stadiona MetLife. Običajna cena povratne vozovnice za 18 milj (okoli 29 km) dolgo pot je 12,90 dolarja (10,9 evra). Med SP se bo ta predvidoma dvignila na 100 dolarjev (85 evrov), je nedavno poročal časnik NY Times.

New York pa ne bo edino mesto, ki bo zasolilo cene prevoza. Tudi v Bostonu naj bi med SP za prevoz od središča mesta do stadiona Foxborough računali 80 dolarjev (68 evrov), kar je štirikratnik običajne cene.

Navijači, ki se bodo po ZDA prevažali z avtomobili, pa bodo ugotovili, da so tudi cene parkirišč ob stadionih med SP postale nenavadno visoke. The Athletic je tako nedavno poročal, da bodo med prvenstvom cene parkiranja za skoraj vse tekme višje od 100 dolarjev, za zdaj edina, ki je ostala pod to mejo, je tekma 26. junija med Zelenortskimi otoki in Savdsko Arabijo (98,99 dolarja).

Na stadion NRG v Houstonu bodo sicer za preostale tekme računali med 125 in 175 dolarji (106 do 148 evrov), Athletic je ugotovil, da je prav 175 dolarjev poprečna cena parkiranja na stadionih med SP.

Takšne cene so dva-, tri- ali štirikratniki cen parkiranja med drugimi športnimi dogodki ali koncerti, ki jih gostijo ti objekti. Še bolj so navili cene za »večja vozila«, kamor tako ali tako sodi večina ameriških poltovornjakov ali enoprostorcev. Na parkirišču ob stadionu v Houstonu bodo za takšno vozilo zaračunali med 396 in 700 dolarji (336 do 594 evrov).

Primerjavo so našli tudi z drugimi dogodki na tem stadionu; na koncertu Taylor Swift leta 2023 je bila parkirnina 50 dolarjev, na finalu ameriške študentske lige v ameriškem nogometu leto pozneje pa 50. Med sezono lige NFL pa obiskovalci tekem domače ekipe Houston Texans za parkiranje odštejejo med 45 in 85 dolarji.

Določanje cen na parkiriščih je sicer pod pristojnostjo krovne zveze Fife, ki se pri tem ravna podobno kot pri prodaji vstopnic. Ob nekaterih stadionih bodo predvidene cene parkiranja tako lahko dosegle ali presegle tudi cene vstopnic za nižje kategorije za tekme na njih.

Fifa pa je zdaj zadala še en udarec ljubiteljem športne tradicije v ZDA: ta teden je namreč sporočila, da bo zaradi varnosti na parkiriščih prepovedano v ZDA izjemno popularno druženje ob parkiranih vozilih (t.i. tailgating), kjer navijači pred tekmami s hrano, pijačo in glasbo ob parkiranih vozilih čakajo na začetek tekme.

Več iz teme

ZDAnavijačiFifasvetovno prvenstvo v nogometu

