Lamina Yamala imajo radi, a še raje imajo Pedrija

»Lamine Yamal bo vedno Maročan, tudi če bo igral za Španijo,« je nekdanji maroški reprezentant Mustapha Hadji, ki je v LaLigi igral za Deportivo La Coruña (1997–1999) in Espanyol (2004), potožil za Al Arabiya Sports. Razgovoril se je o 18-letnem nogometašu Barcelone, ki je po očetu Mounirju Nasraouiju maroškega porekla, medtem ko mati Sheila Ebana prihaja iz Ekvatorialne Gvineje.

»Žalostno je, ker so, kot sem pred kratkim prebral v španskem časopisu, nekateri novinarji rekli: 'Radi imamo Yamala, vendar ga ne ljubimo toliko kot Pedrija.' Čeprav igra za Španijo, naklonjenost, ki jo bo prejel od Špancev, nikoli ne bo enaka, kot bi jo prejel od Maročanov,« je povedal 54-letni nekdanji nogometaš. Hadji je vztrajal, da je resnično škoda, da ni izbral Maroka, saj bi bilo vse drugače, če bi se. Zakaj se je Yamal odločil igrati za Španijo? »Ni lagal,« je prepričan Hadji.

Yamal je Španijo izbral pogovoru z maroškim selektorjem Walidom Regraguijem in srečanju s predstavnikoma Nogometne zveze Španije Francisom Hernandezom ter Vicentejem Blancom v Barceloni.

»Je generacijski talent, ki smo ga poskušali prepričati, da bi igral za Maroko, a se je odločil za Španijo in želimo mu veliko sreče,« pa je v oddaji El Chiringuito pojasnil Regragui.