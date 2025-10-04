Lamine Yamal v bitki s časom za clasico, Flick omilil izjave

Španski nogometrni čudež Lamine Yamal se je na tekmi Barcelone proti PSG v ligi prvakov (1:2) vrnil v prvo postavo po poškodbi dimelj, toda ponovno se je pojavila bolečina, zato bo izpustil tri tedne. Ne bo ga na jutrišnji tekmi s Sevillo, ostal bo brez dveh reprezentančnih tekem Španije v kvalifikacijah za SP, vprašanje, ali bo nared do španskega clasica, ki bo 26. t. m. v Madridu.

Yamal bo izpustil kvalifikacijske tekme Španije za svetovno prvenstvo proti Gruziji in Bolgariji zaradi ponovitve poškodbe dimelj, je sporočila Barcelona. »Bolečina se je ponovno pojavila po tekmi s PSG. Ocenjen čas okrevanja je dva do tri tedne,« piše v sporočilu.

Barcelona je to izjavo podala po tem, ko je bil Yamal že vpoklican v državno reprezentanco. Španija je nato nemudoma potrdila novico in ga odstranila s svojega seznama. Proti PSG je Yamal prvič od avgusta začel v začetni postavi, potem ko je izpustil štiri tekme zaradi okrevanja po poškodbi dimelj. To je razjezilo trenerja Barcelone Hansija Flicka, ki je menil, da se je stanje poslabšalo zaradi igranja na septembrskih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo.

Hansi Flick bo pogrešal svojega dragulja tri tedne. FOTO: Albert Gea/Reuters

Selektor španske reprezentance Luis de la Fuente je v dejal, da nima težav s Flickom po njegovi kritiki ravnanja reprezentance z najstnikom. »Tveganje v nogometu in športu vedno obstaja. Če igra za svoj klub, prevzema ta tveganja. Govorimo o povsem običajnih situacijah,« je o Yamalu povedal De la Fuente.

»S Flickom ni nobenega spora. Preprosto sem bil presenečen nad temi izjavami, ker je bil tudi sam selektor reprezentance in sem mislil, da ima to empatijo,« je De la Fuente dejal po objavi svojega seznama za prihajajoče kvalifikacije. »Veste, da imamo dve zelo pomembni tekmi; igramo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Zdi se, kot da so v ozadju, mi pa govorimo o Flicku. Igramo za svetovno prvenstvo, to je tisto, kar je res pomembno. Vse ostalo ni pomembno. Vsak je povedal, kar je povedal, in to je to.«

Flick: Moja odgovornost je, da ga zaščitim

Danes je o tej temi pred tekmo v Sevilli govoril tudi Flick. »Govoril sem z njim (Yamalom; op. p.)danes zjutraj. Bolje je. Vsi poznajo njegove sposobnosti, vendar je moja odgovornost, da mu zagotovim celoten igralni čas, ko se vrne. In to bom storil. Če igralci niso stoodstotno pripravljeni, se osredotočijo na svoje prednosti, in on je izjemen z žogo, vendar moraš biti dober tudi brez nje. Svoj igralni čas moraš dobro izkoristiti,« je začel Flick.

Luis de la Fuente ne bo mogel računati na Yamala. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Situacija se je pojavila po zadnjem reprezentančnem premoru in želim zaščititi svojega igralca. Ga podpreti. Za to gre. To je zdaj za nami. Je preteklost. Ne razmišljam negativno. Take stvari se dogajajo. Tudi sam sem to doživel z druge strani. Ni lahko. Moram zaščititi svojega igralca in zato sem dal tiste izjave. Morda sem jih podal bolj odločno kot običajno...«

Španija bo prihodnji teden pogrešala tudi Nica Williamsa in Danija Carvajala.