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Nogomet

Lamine Yamal dohiteva Cristiana Ronaldo in Lionela Messija

Španski najstnik je prihodnost svetovnega nogometa in vplivnež, ki ima za seboj vojsko mlajših rodov. Na Instagramu ima že preko 44 milijonov sledilcev.
Lamine Yamal že diha za ovratnik velikima Cristianu Ronaldu in Lionelu Messiju. FOTO: Justin Setterfield/Getty Images Via AFP
Galerija
Lamine Yamal že diha za ovratnik velikima Cristianu Ronaldu in Lionelu Messiju. FOTO: Justin Setterfield/Getty Images Via AFP
G. N.
24. 6. 2026 | 16:10
2:30
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Critsiano Ronaldo in Lionel Messi še nista »odcvetela«, a prihodnost je trdno v rokah Lamine Yamala. Španski najstnik se je s svojim prvim golom na svetovnih prvenstvih v zgodovino mundialov zapisal kot osmi najmlajši strelec. Najmlajši je še vedno brazilski kralj Pele.

Vpliv 18-letnega zvezdnika Barcelone že zdaj presega zgolj športne okvire. Po podatkih analitikov družbe JD Sports se je število iskanj ključnih besed »dres Lamina Yamala« v Španiji le v 24 urah po tekmi s Savdsko Arabijo povečalo za astronomskih 448 odstotkov. Vročica okoli španske devetnajstice je le še potrdila, da je Yamal že globalna tržna znamka in referenčna točka za mlajše rodove.

Za krilnega napadalca je SP v nogometu le nadaljevanje poti, ki jo zaznamuje izjemni zgodnji razvoj. Za špansko člansko reprezentanco je debitiral že pri šestnajstih letih v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ko je postal najmlajši debitant in strelec v zgodovini »furie«. Zdaj je že eden od največjih nogometnih draguljev na svetu.

Nogometni vpliv Lamina Yamala se je z igrišč preselil tudi v potrošniško kulturo in modo. Z več kot 44,3 milijona sledilcev na družbenem omrežju Instagram velja za enega najvplivnejših obrazov svoje generacije.

Globalno zanimanje za njegove nogometne čevlje se je v zadnjem mesecu povečalo za 362 odstotkov. Nemški opremljevalec Adidas je po Yamalovem debiju na prvenstvu proti Zelenortskim otokom zabeležil 90-odstotni porast iskanja »kopačk«. Tudi njegova osrednja vloga v globalni oglaševalski kampanji verige s hitro prehrano McDonald's za svetovno prvenstvo 2026, kjer nastopa ob boku ikon, kot so Ronaldinho, Thierry Henry in David Beckham, ga uvršča v kategorijo prvovrstnih medijskih osebnosti.

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