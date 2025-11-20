Lamine Yamal je užival in povabil dekleta v diskoteko s prostim vstopom

Mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je že vajen pozornosti in nenehnega obleganja, kjerkoli se pojavi. Medijski lovci na škandale mu ne dajo miru in iščejo vsako »dlako v jajcu«, da bi ga lahko očrnili. Prejšnji četrtek si je privoščil večerno zabavo s prijatelji in dekleti v znani diskoteki v Barceloni, in čeprav ni naredil ničesar, je bil deležen kritik.

Novinar Emilio Pérez de Rozas je objavil podrobnosti z zabave, ki jo je 18-letni as izkoristil v reprezentančnem odmoru in brez klubskih obveznosti. Po zapisih de Rozasa je Yamal najel separe zase in svoje prijatelje. V želji po ohranitvi diskretnosti so goste prosili, naj svoje mobilnike pustijo pri vhodu.

Eden od zaposlenih v nočnem klubu je razkril, da je bil prost vstop dovoljen le dekletom. »Dekleta, vse je plačano,« je bila izjava, ki jo je katalonski časopis El Nacional postavil v naslov svojega članka o Yamalovi zabavi.

Priče trdijo, da je bil med zabavo, ki je trajala do pete ure zjutraj, Yamal vljuden, ni pil alkohola in je samo sedel in užival v glasbi. Kljub vsemu Yamalov »izlet« ni bil po godu kritikom. Zmotilo jih je, da je igralec, ki okreva po poškodbi, sploh šel ven.

Yamal trenutno okreva po zdravljenju dimeljske kile.