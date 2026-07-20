Ne nogometaši, najbolj je navdušil triletni brat Lamina Yamala (VIDEO)

Po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva nad Argentino ni bil v središču pozornosti le strelec zmagovitega zadetka Ferran Torres ali mladi zvezdnik Lamine Yamal. Veliko simpatij je požel tudi njegov triletni brat Keyne, ki je s prikupnim navdušenjem vnovič postal senzacija na družabnih omrežjih.

Fotografije, na katerih pozira ob pokalu za svetovne prvake, se sprehaja po igrišču in slavi skupaj z reprezentanti, so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Navijači so se pošalili, da je ukradel šov starejšim zvezdnikom, nekateri pa so zapisali, da bo morda nekoč celo bolj priljubljen od slavnega brata.

Keyne je med prvenstvom že večkrat postal spletna uspešnica. Po zmagi nad Avstrijo v šestnajstini finala je navdušil s posnetkom, na katerem navdušeno vzklika »Vamos«, ob nedeljskem slavju pa je znova pritegnil veliko pozornosti.

Lamine Yamal je o mlajšem bratu med prvenstvom večkrat govoril z veliko topline. Po zmagi nad Avstrijo je dejal, da ga najbolj gane prav pogled na srečnega Keyna. »Moj mlajši brat mi pomeni vse. Rad ga imam z vsem srcem, včasih imam občutek, kot da je moj sin,« je povedal 19-letni španski reprezentant.

Keyne, ki se je rodil leta 2022, je bil ob bratu prisoten že ob španskem slavju po osvojitvi evropskega prvenstva leta 2024. Po svetovnem naslovu pa je s svojo otroško iskrenostjo znova osvojil srca številnih nogometnih navdušencev.