Lamine Yamal nima osebnosti za kraljevski klub

Pogovor nekdanjega napadalca madridskega Reala Ivana Zamorana za nogometni podkast El Cafelitoburi v Španiji buri duhove še pred jutrišnjo objavo.

Legendarni napadalec, ki je za kraljevski klub zabijal gole v letih od 1992 do 1996, razburil predvsem tekmece iz Katalonije.

»Real Madrid ne bi podpisal pogodbe z Laminom Yamalom. Je zvezdnik, vendar ne uteleša bistva ali duše tega, kar bi moral biti igralec Real Madrida,« je dal jasno vedeti, kaj si misli o značaju in osebnosti 18-letnega zvezdnika. Čilenec je jasno dal vedeti, kaj so vrednote kraljevskega kluba.

»Real Madrid je ekipa z ugledom in kulturo, igralci, ki igrajo za Madrid, pa morajo to predstavljati,« je pojasnil 58-letni Zamorano in odkril, koga od nogometašev Barcelone bi rade volje videl v Realovem dresu.

Ivan Zamoranon meni, da bi Barcelona morala voditi čudežnega fanta Lamina Yamala. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Pedri, je zvezda in fenomen. Brez besed bi podpisal pogodbo z njim. Je skromen, prizemljen in govori le, ko je treba. Pedri ima bistvo, Realovo dušo,« je pripomnil napadalec, ki je v Španiji igral tudi za Sevillo, v Italiji pa za Inter.

Zamorano ni skrival, da ni ravno Yamalov oboževalec. Zmotile so ga njegove besede o tem, da je Real klub, ki krade. »Nikoli nisem slišal Lionela Messija reči, da Real krade, pa je bil najboljši na svetu,« je pripomnil, a dal nasvet Barceloni, kako naj ukroti in vzgoji svojega najdragocenejšega igralca.

»Poskusiti ga morajo voditi. Le tako bo postal odličen igralec. Igralci, ki pustijo zapuščino, so drugačne vrste,« je bil jasen, kdo mora imeti prvo in glavno besedo.