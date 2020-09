FOTO:Lampard ima veliko povedati Kloppu in Guardioli

London - Sobota prinaša začetek najbogatejše in najstarejše nogometne lige. Večina strokovnjakov na vrhu premier league spet vidi Liverpool, ki je nedolgo nazaj prekinil tridesetletno sušo in bo želel ujeti Manchester United pri 20 lovorikah. A vodilne stavnice dajejo rahlo prednost Manchester Cityju s Pepom Guardiolo. Če bi jima kdo lahko prekrižal načrte, pa je to Chelsea, največji zapravljivec čez poletje.Trener Frank Lampard je zapravljal na veliko. Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 80 mio €), Timo Werner (Leipzig, 53 mio €), Ben Chilwell (Leicester, 50 mio €) in Hakim Ziyech (Ajax, 40 mio €) so glavne okrepitve, ...