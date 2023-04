Lampard tudi uradno do konca sezone začasni trener

Vodstvo angleškega nogometnega velikana Chelsea je potrdilo, da je nekdanji angleški reprezentant Frank Lampard do konca sezone začasni trener ekipe, kar so že prej poročali otoški mediji. Lastnika Todd Boehly in Behdad Eghbali sta v izjavi zapisala, da z veseljem pozdravljata Franka nazaj na Stamford Bridgeu.

Lampard si v torek ogledal tekmo med Chelseajem in Liverpoolom (0:0) in sprožil ugibanja, da naj bi nasledil Grahama Potterja. Chelsea se je v začetku meseca razšel s Potterjem, glavna kandidata za trenersko mesto pa sta bila Španec Luis Enrique in Nemec Julian Nagelsmann. Zdaj naj bi vsaj začasno težavo rešil 44-letni Lampard.

Ta je Londončane že vodil med leti 2019 in 2021, nato ga je zamenjal Thomas Tuchel. Kasneje je Lampard sodeloval z Evertonom, od januarja pa je bil prost. Sedaj bo angleško ekipo vodil tudi v četrtfinalu lige prvakov z madridskim Realom, ki bo v sredo, 12. aprila.