Lani so iztržili 100 milijonov evrov, letos le še desetino

Odmevnost in spektakularnost svetovnega prvenstva v nogometu je ujela zadnje ure prestopnega roka, v katerem se je zavrtelo na stotine milijonov evrov, v seštevku pa so na svetovni ravni klubi »stresli iz rokava« več milijard evrov. Na tej najbolj pregledni borzi so svojo vrednost lahko ocenili tudi slovenski nogometaši. Po lanski rekordni beri, ko sta prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola zavrtela vrtoglavih 100 milijonov evrov, je letošnji poletni tržni delež slovenskih nogometašev merljiv v promilih. Za osvežitev spomina, Manchester United je za Šeška odštel fiksnih 76,5 milijona evrov odškodnine, še dodatnih 8,5 milijona evrov bodo lahko navrgli bonusi. Leeds je za Bijola plačal 21 milijonov evrov. Tamar Svetlin s St. Etiennom že juriša proti ligue 1. FOTO: ASSE/X Slovenski ...