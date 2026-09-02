  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Lani so iztržili 100 milijonov evrov, letos le še desetino

Poletni prestopni rok slovenskim nogometašem ni bil pretirano naklonjen. Milijoni evrov le za Srđana Kuzmića, Tamarja Svetlina in Adama Gnezdo Čerina.
Adam Gnezda Čerin (levo) je Grčijo zamenjal za Združene arabske emirate. FOTO: Bas Czerwinski/AFP
Galerija
Adam Gnezda Čerin (levo) je Grčijo zamenjal za Združene arabske emirate. FOTO: Bas Czerwinski/AFP
Gorazd Nejedly
2. 9. 2026 | 15:00
4:28
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Odmevnost in spektakularnost svetovnega prvenstva v nogometu je ujela zadnje ure prestopnega roka, v katerem se je zavrtelo na stotine milijonov evrov, v seštevku pa so na svetovni ravni klubi »stresli iz rokava« več milijard evrov. Na tej najbolj pregledni borzi so svojo vrednost lahko ocenili tudi slovenski nogometaši. Po lanski rekordni beri, ko sta prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola zavrtela vrtoglavih 100 milijonov evrov, je letošnji poletni tržni delež slovenskih nogometašev merljiv v promilih. Za osvežitev spomina, Manchester United je za Šeška odštel fiksnih 76,5 milijona evrov odškodnine, še dodatnih 8,5 milijona evrov bodo lahko navrgli bonusi. Leeds je za Bijola plačal 21 milijonov evrov. Tamar Svetlin s St. Etiennom že juriša proti ligue 1. FOTO: ASSE/X Slovenski ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Zgodba o Nalu Lanu Korenu

Ko je na sporedu angleški derbi, se s slavnim očetom in bratom tudi zbadajo

Nal Lan Koren je bil z dvema goloma med najzaslužnejšimi za senzacionalno zmago Brinja nad Celjem. Njegov vzornik je bil Neymar. Z mislimi že pri Olimpiji.
Miha Šimnovec 31. 8. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Razno
Mišo Brečko

Zaupanja ne želim graditi na stari slavi

Z novim trenerjem Olimpije o njegovih spominih na igralsko pot, o letošnjem mundialu in o trenerskih ambicijah.
Lucijan Zalokar 18. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Neizurjeni v bitke

Premalo jih je

V slovensko-slovaškem nogometnem derbiju za uvrstitev v ligo prvakov so Celjani zanesljivo premagali Slovana po številu domačih igralcev v začetni enajsterici.
Gorazd Nejedly 30. 8. 2026 | 20:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Kako bodo v sezono štartali Šeško, Bijol, Oblak, Mourinho, Rodri ...?

Začenja se sezona tudi v Angliji, Italiji in Franciji, v Nemčiji superpokal. V Španiji prvič na delu Barcelona in Real. Branilci naslovov favoriti.
Peter Zalokar 22. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Hči prve dame

Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
1. 9. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

Francoz Tronchon presenetil vse sprinterje

Kolesarji Visme so se danes pošteno ušteli v sprintu 10. etape.
Miroslav Cvjetičanin 1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 11. etapa: Roglič si želi mirnega dne

Še ena priložnost za šprinterje, a vnovič s črno piko: dobrih trideset kilometrov pred ciljem se konča zahteven vzpon, kjer bi lahko odpadli nekateri favoriti.
2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Vlada zapušča okvir EU in zunanjo politiko veže na os Washington – Tel Aviv

Vsaka vlada Blejski strateški forum izkoristi in vpne v promocijo svojih zunanjepolitičnih interesov. Kako to počne Janševa vlada, pa v videokomentarju.
1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci/svojci ostanejo brez moči.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Potrebovali bi več mobilnih paliativnih timov

Nekaterim svojcem pomagajo zloženke in priročniki, nekaterim pa podporne skupine, v katerih se lahko pogovorijo z ljudmi z enakimi težavam.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Preventiva

Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

Že s preprostimi ukrepi bi v dobrem desetletju zdravstvenim sistemom po svetu prihranili več tisoč milijard dolarjev.
Milka Bizovičar 2. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

nogometni prestopiBenjamin ŠeškoAdam Gnezda ČerinJan OblakJaka BijolSrđan KuzmićTamar SvetlinAmir Ružnić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija je kot trojanski konj Izraela blokirala EU

Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o blokadi skupne izjave EU o izraelskih naseljih na Zahodnem bregu ter o suverenosti in morebitni ugrabitvi države.
2. 9. 2026 | 17:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vrnitev

Vračajo se ruski in beloruski zimski športniki

Na tekme v zimskih športih pod organizacijo Mednarodne smučarske zveze se vračajo ruski ter beloruski športniki.
2. 9. 2026 | 17:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Poškodba

Nove dobre novice, Tadej Pogačar zapušča bolnišnico in odhaja domov

Slovenski šampion zagotovo ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu na sporedu 27. septembra, več pa je neznanega.
Matic Rupnik 2. 9. 2026 | 16:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Katja Šeruga odhaja z N1 Slovenija

Po menjavi lastnika Adria News Network so jo pred dvema tednoma odstavili kot direktorico, ostala pa je še kot urednica portala.
2. 9. 2026 | 16:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Kariera
Kadri

Tanja Fajon odslej svetovalka v nemški lobistični družbi

Nekdanja zunanja ministrica v družbi Von Beust & Coll., ki podjetjem in združenjem svetuje pri političnem pozicioniranju ter zastopa njihove interese.
2. 9. 2026 | 16:16
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Poškodba

Nove dobre novice, Tadej Pogačar zapušča bolnišnico in odhaja domov

Slovenski šampion zagotovo ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu na sporedu 27. septembra, več pa je neznanega.
Matic Rupnik 2. 9. 2026 | 16:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Katja Šeruga odhaja z N1 Slovenija

Po menjavi lastnika Adria News Network so jo pred dvema tednoma odstavili kot direktorico, ostala pa je še kot urednica portala.
2. 9. 2026 | 16:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Kariera
Kadri

Tanja Fajon odslej svetovalka v nemški lobistični družbi

Nekdanja zunanja ministrica v družbi Von Beust & Coll., ki podjetjem in združenjem svetuje pri političnem pozicioniranju ter zastopa njihove interese.
2. 9. 2026 | 16:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo