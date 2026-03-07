Lara Prašnikar: Američani so prodajalci, prvenstvo bodo prodali narodu

Slovenska ženska nogometna reprezentanca dela pogumne korake proti zgornjemu razredu evropskih reprezentanc, letos premierno igra v elitnem razredu lige narodov, ki hkrati šteje tudi kot kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Med igralkami selektorja Saše Kolmana izstopa kapetanka Lara Prašnikar, ki je s prestopom v Salt Lake City dosegla pomemben mejnik v karieri, ob tem pa ostaja zavezana igri za izbrano vrsto. »Zdaj nas čakajo le še močne nasprotnice, želimo si takšnih tekem,« zagotavlja, da Slovenke v boj ne gredo z belo zastavo.

Kakšno mesto je Salt Lake City? Poznamo ga predvsem po mormonih in olimpijskih igrah.

Pričakovala sem bolj cerkveno okolje, pa sploh ni tako. Veliko je priseljencev, veliko je lepe narave. Salt Lake je relativno majhno mesto, predvsem to velja za središče, sploh v primerjavi s Chicagom ali Seattlom, to sta velemesti. Salt Lake je bolj obvladljiv, to mi je čisto v redu. Je pa tako, da moraš povsod z avtomobilom, v Ameriki je žal tako, ni kot v Nemčiji ali Sloveniji, kjer greš lahko peš v trgovino. Brez avta si tam izgubljen.