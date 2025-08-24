Lara Prašnikar sprejela ponudbo iz ZDA

Slovenska nogometna reprezentantka Lara Prašnikar se bo poslovila od Eintrachta iz Frankfurta in svojo kariero nadaljevala čez lužo – odslej bo igrala v ameriški ligi NWSL za Utah Royals.

Po sijajnih sezonah v nemški bundesligi, kjer je bila izjemna strelka in ena od ključnih članic ekipe, se Prašnikarjeva poslavlja od nemških zelenic, saj se želi preizkusiti v eni najmočnejših ženskih lig na svetu. Informacijo je objavila platforma Soccerdonna, ki pogosto prinaša verodostojne napovedi o prestopih.

Tako se zdi, da bo Laro Prašnikar čakalo novo poglavje v ZDA, kjer bodo pričakovanja navijačev gotovo visoka. Čeprav je pogodba z Eintrachtom veljala več let in jo je Lara pred kratkim podaljšala, je bila selitev v ZDA vendarle preveč mikavna.