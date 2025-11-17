  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Lara Prašnikar: Z mamo sva se na daljavo učili, kako naj spečem piščanca

    Najboljša slovenska nogometašica Lara Prašnikar v podkastu Junaki športa o izzivih igranja v tujini in karierni poti, ki jo je vodila v Salt Lake City.
    Lara Prašnikar je z veseljem delila svoje izkušnje z Iris in poslušalci podkasta Junaki športa. Foto Luka Maček
    Galerija
    Lara Prašnikar je z veseljem delila svoje izkušnje z Iris in poslušalci podkasta Junaki športa. Foto Luka Maček
    Nejc Grilc
    17. 11. 2025 | 18:00
    A+A-

    Ženski nogomet je v velikem vzponu, na največjih tekmovanjih spremljamo razprodane štadione in veliko zanimanje javnosti, pred dobrim desetletjem pa najboljši slovenski nogometašici ob njenih začetkih ni bilo lahko. Tretja gostja podkasta Junaki športa je bila Lara Prašnikar, ki je orala ledino za njene naslednice v svetu vrhunskega nogometa, kamor si želi tudi sogovornica Iris Kovačević, ki se kali pri ŽNS Škofja Loka.

    V podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, želimo mladim športnikom odgovoriti na vprašanja, kako naj vadijo, se prehranjujejo in pristopajo k svojemu športu, da bodo lahko uspešni kot njihovi idoli. Vprašanja uveljavljenim športnikom zastavljajo prav mladi upi. V prvi sezoni podkasta smo se osredotočili na nogomet, v njej pa sodeluje osem znanih slovenskih nogometašev.

    V primeru Lare Prašnikar res velja, da ji je bila nogometna žoga položena v zibelko. Hčerka slovitega slovenskega trenerja in selektorja Bojana Prašnikarja se je najprej merila z brati, nato je bila dolgo edino dekle na nogometnih treningih moških mlajših selekcij, z reprezentančnim nogometom pa je spoznala, da nogomet lahko postane njeno življenje in kariera. Danes ena najboljših napadalk na svetu je poleti postala »lastnica« rekordnega prestopa v nemški bundesligi, zdaj se počasi pripravlja na svojo prvo sezono pri Utah Royals v Salt Lake Cityju.

    FOTO: Luka Maček
    FOTO: Luka Maček

    Iris je bila nad priložnostjo za pogovor z vzornico navdušena, čeprav je bilo sprva prisotne tudi nekaj treme. »Jaz tremo doživljam kot nekaj dobrega, zakaj bi me bilo strah polnih tribun, ti ljudje so na tekmo prišli, da bi gledali mene in na to sem ponosna. Danes je malo drugače, ker je nogomet moja služba, a se vedno spomnim na svoje začetke, na strast in na veselje do nogometa. Vse igralke, ki imamo to veselje še vedno v sebi, smo tudi uspešne,« je Lara vsem mladim športnicam položila na srce, da pristnega navdušenja, ki jih je v prvi vrsti pripeljalo na nogometne zelenice, ne smejo odriniti na stran.

    image_alt
    Timi Max Elšnik: Ko čutiš strast cele države, je vredno

    V življenju vsakega perspektivnega športnika se prav v najbolj zahtevnem obdobju odraščanja zgodijo velike prelomnice. »Najtežje je bilo, ko sem morala s 14 leti od doma, odšla sem v šolo v Šiško in v dijaški dom. To je že bilo zahtevno, a sem imela takrat zapolnjen dan z nogometom in šolo od jutra do večera in sem spoznala, da si želim takšnega življenja,« Lara pojasnjuje, kdaj se je dokončno zgodil »klik«, ki jo je zapisal nogometu. V Šiški že več kot desetletje prav po njeni zaslugi deluje ženski nogometni razred, ki je dragocena osnova za razvoj športa.

    FOTO: Luka Maček
    FOTO: Luka Maček

    Dobra šola za življenje

    Še težje je bilo, ko se je še ne polnoletna morala odpraviti v Nemčijo in se daleč od družine naučiti samostojnega življenja. »Vsak dan sem bila na telefonu z mamo, učila me je, kako naj pripravim piščanca, kolikokrat ga moram obrniti, katere stvari naj kupim v trgovini. Vse to je dobra šola za življenje,« je Iris še pojasnila 27-letnica, ki zdaj igra in živi v Salt Lake Cityju, kjer uživa na najvišji ravni profesionalizma.

    550.000

    evrov odškodnine je Utah odštel Eintrachtu iz Frankfurta za Laro Prašnikar

    Iris je zanimalo, kako zdaj izgleda njen dan. »Ob pol 9 zjutraj imamo v klubu zajtrk, sledijo pogovori s psihologom in analize, nato pa delo v fitnesu, Američani mu posvečajo veliko pozornosti. Nato je na vrsti trening, po njem znova videanaliza, masaža in nato kosilo, popoldne pa smo proste, da si lahko odpočijemo in pripravimo na nov dan,« je Iris dobila odgovor, kaj jo čaka, če bo kdaj stopila v čevlje Lare Prašnikar, nosilke igre v slovenski reprezentanci in igralke, ki ima ogromno zaslug za razvoj in rast priljubljenosti ženskega nogometa v Sloveniji.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Junaki športa

    Timi Max Elšnik: Ko čutiš strast cele države, je vredno

    Podkast Junaki športa: V drugi epizodi je delil nasvete reprezentant in član Crvene zvezde Timi Max Elšnik, spraševal ga je nadobudni igralec Edin Duranović.
    Nejc Grilc 10. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žan Karničnik

    Nogomet igra od petega leta – veliko je bilo odrekanja, a na koncu se splača

    V prvi epizodi podkasta Junaki športa je delil nasvete reprezentant Žan Karničnik, spraševal ga je nadobudni član škofjeloškega kluba Emrah Fazlić.
    Nejc Grilc 3. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Pametne naprave

    Tiha cena, ki jo plačujemo za umetno inteligenco in nove tehnologije

    Tehnologija nas kognitivno razbremenjuje, kar lahko vodi v slabši spomin, upad prostorskega spomina in erozijo kritičnega mišljenja.
    Žan Urbanija 16. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    nogometLara PrašnikarBojan Prašnikarženski nogometbundesligaDelov podkastPodkast Junaki športaJunaki športa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Matjaž Kek: Zdaj je v glavi le to, kako prikazati dobro igro

    Slovenija v torek v Stockholmu za čast in prestiž s Švedsko, ki jo bo prvič doma vodil novi selektor. Preprečiti ponovitev kvalifikacij za mundial 1998.
    17. 11. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Javno naročanje živil

    Za več lokalne hrane v šolah povezovanje javnih zavodov in dobaviteljev

    Kompleksen sistem javnega naročanja živil bi poenostavila centralizacija naročanja.
    Maja Prijatelj Videmšek 17. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Filmski jezik, ki izhaja iz intuicije

    Izjemen film režiserke Ester Ivakič je navdihnila knjižna predloga.
    Andrej Predin 17. 11. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast Junaki športa

    Lara Prašnikar: Z mamo sva se na daljavo učili, kako naj spečem piščanca

    Najboljša slovenska nogometašica Lara Prašnikar v podkastu Junaki športa o izzivih igranja v tujini in karierni poti, ki jo je vodila v Salt Lake City.
    Nejc Grilc 17. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Filmski jezik, ki izhaja iz intuicije

    Izjemen film režiserke Ester Ivakič je navdihnila knjižna predloga.
    Andrej Predin 17. 11. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast Junaki športa

    Lara Prašnikar: Z mamo sva se na daljavo učili, kako naj spečem piščanca

    Najboljša slovenska nogometašica Lara Prašnikar v podkastu Junaki športa o izzivih igranja v tujini in karierni poti, ki jo je vodila v Salt Lake City.
    Nejc Grilc 17. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo