LASK je priznal goljufijo

Linz – Vodstvo nogometnega kluba LASK iz Linza je na izredni novinarski konferenci priznalo, da je njihovo moštvo v nasprotju z navodili opravilo štiri normalne treninge, na katerih ni upoštevalo predpisanih ukrepov v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Vodilna zasedba avstrijskega prvenstva zdaj pričakuje kazen nacionalne zveze, ki je dobila posnetke njihovega treninga in sprožila disciplinski postopek.



Obstajajo tri možnosti kazni. Najmilejša bi bila denarna globa, ekipi lahko odvzamejo točke, v najslabšem primeru pa jo lahko tudi izključijo iz prvoligaške konkurence.

Opravičilo za neumnost

»Jasno je, da smo napravili neumnost. Želeli smo se pripraviti na naslednjo tekmo in dovolili, da so nas vodila čustva, vendar v negativnem smislu. Odgovornost nosim jaz, čeprav so bili pri odločitvi vpleteni tudi trener Valerien Ismael in igralci. Vsem prizadetim se opravičujemo,« je poudaril podpredsednik kluba Jürgen Werner, ki je predsedniku Sigmundu Gruberju že ponudil odstop, vendar ga ta ni sprejel.



Moštvo iz Linza, ki želi v Avstriji prekiniti večletno prevlado Salzburga, ima deset kol pred koncem tri točke prednosti pred Salzburžani. Avstrijska liga se bo nadaljevala v začetku junija, že 29. t.m. pa bo na sporedu pokalni finale.