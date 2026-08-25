Drama v soseščini, Lask od 0:3 do 5:1 in lige prvakov

Azerbjadžanski Sabah, norveški Bodø/Glimt in avstrijski Lask so prvi zmagovalci zadnjega kvalifikacijskega sita za preboj v nogometno ligo prvakov.

Sabah, ki je v minuli sezoni v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti Celju, je po podaljšku izločil izraelski Hapoel Berševa s skupnim izidom 6:4. Hapoel je v prejšnjem kolu izločil Crveno zvezdo, v Bakuju pa je branil prednost z 2:1 iz prve tekme. Azerbajdžanci so v divjem lovu, potem ko so gostje dvakrat zapravili prednost (1:0 in 2:1), podaljšek ujeli v 94. minuti (3:2). V njem so zadali še »smrtni udarec« izraelskemu prvaku, ki je tekmo končal z dvema igralcema manj. Usodna je bila prva izključitev v 100. minuti Djibrila Diopa. Gostitelji so nato zabili dva gola, prvega v 101. minuti je dosegel v minuli sezoni član Maribora Orphe Mbina. V 117. minuti je bil izključen še Eliel Peretz.

Nekdanji vijoiični napadalec Patrick Orphe Mbina je bil eden od junakov Sabaha. FOTO: Gaboneco

Bødo/Glimt je bil proti nizozemskemu NEC Nijmegen tudi drugič prepričljivo boljši. Po zmagi v gosteh s 3:1, je bil doma še bolj zanesljiv in je zmagal s 3:0.

Drama se je razpletala v Linzu. Avstrijski prvak Lask je šel v dvoboj proti Celticu z zaostankom z 0:3, ob odmoru in potem, ko so gostje celo prvi dosegli gol, je bilo 1:1. V drugem polčasu so domači valili napad za napadom in bili za vztrajnost nagrajeni z golom za 4:1 in za podaljšek v 90. minuti. Američan Samuel Adeniran je bil glavni domači junak, zabil je peti gol in drugega na tekmi, toda v podaljšku tudi zapravil enajstmetrovko za dokončni zlom gostov s Škotske.

Izidi

Sabah – Hapoel Berševa 5:2 (Nwachukwu, Rakhmonaliyev, Mutaliimov, Mbina, Mickels; Zlatanović, Mizrahi; rdeča kartona: Diop, Peretz, oba Hapoel) – 6:4

Bodø/Glimt – NEC Nijmegen 3:0 (Bjørkan, Auklend, Fonville avt.; rdeč karton: Cretazz, NEC) – 6:1

Lask – Celtic 5:1 (Usor, Ljubičić, Adeniran 2, Flecker; McGregor) – 5:4

Sreda

Aek Atene – Levski (0:0)

Lyon – Fenerbahče (1:1)

Viking – Dinamo (2:2)