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Nogomet

Lastnik Milana meri na Ronaldov Al Nassr, s Portugalcem ima posebne načrte

Gerry Cardinale je razkril, kako želi Milan vrniti na vrh evropskega nogometa, ob tem pa presenetil z zanimanjem za novo nogometno naložbo.
Ameriški poslovnež Gerry Cardinale je ustanovitelj družbe RedBird Capital Partners, ki je leta 2022 prevzela Milan, v nogometu pa ima v lasti tudi francoski Toulouse. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Galerija
Ameriški poslovnež Gerry Cardinale je ustanovitelj družbe RedBird Capital Partners, ki je leta 2022 prevzela Milan, v nogometu pa ima v lasti tudi francoski Toulouse. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
B. P.
30. 10. 2026 | 13:24
30. 10. 2026 | 15:16
7:39
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Lastnik Milana Gerry Cardinale je razkril precej nepričakovano poslovno ambicijo. Njegova družba RedBird je že opravila prve pogovore o morebitni naložbi v savdski Al Nassr, Cardinale pa bi se rad osebno srečal tudi s Cristianom Ronaldom.

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Za zdaj je vse skupaj šele v začetni fazi, vendar Američan ni skrival, da ga zanima nadaljnja širitev nogometnega imperija. RedBird ima ob Milanu v lasti tudi francoski Toulouse.

»Pogovarjali smo se o morebitni naložbi v Al Nassr in obrnili so se name, da bi priložnost podrobneje preučil, vendar smo še v začetni fazi. Veliko poslujem na Bližnjem vzhodu. Rad bi se srečal z Ronaldom, ker me zanima, kaj bi rad počel, ko bo končal igralsko kariero, in kakšni bodo njegovi prihodnji interesi v savdskem klubu. Še naprej bom preučeval možnosti večklubskega lastništva, pri čemer že imam Toulouse in Milan,« je pojasnil Cardinale.

Januarja po nove okrepitve

Cardinale je v obsežnem pogovoru za italijanske medije razkril vrsto podrobnosti o prihodnosti Milana. Po njegovih besedah poletna prenova moštva še zdaleč ni končana, zato namerava biti klub aktiven tudi januarja.

»Še naprej moramo izboljševati kader, saj mi poleti ni uspelo narediti vsega, kar sem hotel. Ekipo gradimo na novo, in čeprav so mi všeč novi igralci, tisti, ki so ostali, pa tudi igralci, od katerih smo se poslovili, bomo za dokončanje vsega verjetno potrebovali še nekaj prestopnih rokov. Prišli smo šele do četrtine poti, prioriteta je zgraditi ekipo, ki bo sposobna prenesti poškodbe.«

Cardinale je izpostavil tudi zahteve trenerja Rubena Amorima.

»Če igraš evropske pokale in 'Amorim Ball', torej nogomet v zelo visokem ritmu, s hitrimi prehodi, kjer vsi pretečejo od devet do enajst kilometrov na tekmo, moraš rotirati igralce. Zato bomo januarja na trgu še naprej agresivni in oportunistični ter bomo daljšali klop. Moj slog je, da ukrepam odločno in hitro. Zame je pomembno dobiti tisto, kar hočemo – igralce, vredne Milana. Denarja ne bom razmetaval, ko pa si zadam, da hočem določenega nogometaša, naredim vse, da ga dobim.«

»Ne bom zapustil Rubena«

Kljub zadnjemu porazu proti Bologni Cardinalejevo zaupanje v Amorima še zdaleč ni omajano. Portugalca je izbral osebno, svojo podporo je ponazoril kar s prizorom iz enega od svojih najljubših filmov.

»Popolnoma mu zaupam. Na koncu Top Guna Tom Cruise reče: 'Svojega partnerja nikdar ne pustim na cedilu.' In jaz Rubena ne bom pustil na cedilu. Nikakor ni v nevarnosti. Ostal bom ob njem.«

Cardinale vztraja, da Milan ne sme ponavljati napak iz preteklih sezon.

»Ne bom ponovil napak zadnjih let. On je moj trener in skupaj bomo delali, dokler ne bomo naredili kakovostnega preskoka. Ne moreš zmagovati, če ves čas menjaš trenerje. Amorima sem izbral jaz. Če bi naredil napako, bi jo priznal, vendar ne mislim, da sem jo.«

Prepričal ga je tudi Amorimov odnos do neuspešnega obdobja pri Manchester Unitedu.

»Iz tega, kar se je zgodilo pri Manchester Unitedu, se je veliko naučil in pripeljal sem ga, ker mi je pojasnil napake, ki jih je tam naredil. Ima pravo miselnost, je vodja, menedžer in dobro pripravljen trener. Na Milanellu je drugačno ozračje kot v zadnjih štirih letih. To je njegova zasluga.«

Cardinale od svojih nogometašev zahteva predvsem zmagovalno miselnost.

»Ekipa mora najti povezanost in ugotoviti, kako lahko rotira igralce ter hkrati še naprej dosega veliko golov in zmaguje. Zame je remi poraz. Ena točka ni cilj igre, tri točke so. Samo z zmagami lahko zmanjšamo zaostanek za vodilnimi.«

»Izgubil sem štiri leta«

Precej bolj kritičen je bil Cardinale do svojega dosedanjega obdobja pri Milanu. Klub je prevzel leta 2022, danes pa priznava, da je pričakoval precej hitrejši napredek.

»Jezen sem zaradi izgubljenih štirih let. Želim ustvariti nogometno organizacijo svetovnega razreda s pravimi ljudmi. Občutek imam, da Milan še vedno ne deluje tako, kot bi lahko. Želim si hitrih sprememb, vendar vem, da to ni združljivo z nogometom. Govorijo mi, da moram biti potrpežljiv, jaz pa nisem.«

Zato je poleti prevzel precej neposrednejši nadzor nad klubom in ga tudi v prihodnje ne namerava več v celoti prepustiti enemu športnemu direktorju.

»Trenutno vodim klub neposredno in to mi je všeč, vendar tega ne morem početi za vedno, saj imam tudi drugo službo. Poleg tega obstajajo ljudje, ki so za to precej bolj usposobljeni od mene. Maja sem moral Milan postaviti na novo. To lahko naredi samo nekdo, kot sem jaz.«

Milan išče novega vodjo športnega področja, med kandidati je tudi Markus Krösche, nekdanji športni direktor RB Leipzig in do nedavnega član uprave Eintrachta Frankfurt, zadolžen za šport.

»Prišel bo vodja športnega področja, vendar bo le del precej širše organizacijske strukture. Moral bo sodelovati z menoj. Vse bomo delali skupaj, ker ključev kluba ne bom več predal športnemu direktorju ali vodji športnega področja.«

Scudetto? »Stoodstotno mogoče«

Cardinale kljub težavam ni skrival velikih ambicij. Na vprašanje, ali lahko Milan že v tej sezoni osvoji naslov italijanskega prvaka, ni okleval.

»To je absolutno mogoče, stoodstotno. Tega ne govorim zato, ker bi hotel biti aroganten. Vsako jutro se zbudim in upam, da se nam bo ponudila majhna priložnost – da bo Inter namesto zmag začel remizirati, mi pa bomo sestavili niz zmag. Zmaga je edina stvar, ki me zanima, vendar gremo tekmo za tekmo in poskušamo iz tedna v teden zmanjšati zaostanek za tistimi pred nami.«

Pred mestnim derbijem je odkrito priznal spoštovanje do Interja in njegove organizacije.

»Inter ima vso pravico biti tam, kjer je. To so si zaslužili in zaradi tega jih spoštujem. Ali čutim tekmovalnost z njimi? Seveda. Ali zaradi njih ponoči ne spim? Absolutno. Tekmovalnost je dobra in prepričan sem, da bomo prišli na njihovo raven. Samo vprašanje časa je, kdaj bomo postali boljši in dvignili tisto lovoriko.«

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AC MilanCristiano RonaldoSerie AInterManchester UnitedGerry CardinaleRedBirdAl NassrRuben AmorimToulouseitalijansko prvenstvoSavdska Arabija

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