Lastnik Napolija nasprotuje povratni tekmi v Barceloni

Neapelj – Lastnik nogometnega moštva Napoli Aurelio De Laurentiis je danes ocenil, da bi morali pristojni organi povratno tekmo osmine finala lige prvakov z Barcelono prestaviti na nevtralno prizorišče zunaj Španije. Skrbi ga novi val okužb z novim koronavirusom v Kataloniji. Tam so preteklo soboto uvedli strožje ukrepe, med njimi je tudi 14-dnevna prepoved organizacije športnih dogodkov, ki pa se bo iztekla pred dvobojem Barcelone in Napolija.



Ta bo na sporedu 8. avgusta v Barceloni, prva tekma v Neaplju se je končala z neodločenim izidom 1:1. »Veliko zmede in strahu je čutiti iz Španije, kjer se obnašajo, kot da ni nič narobe. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi rekli, da ne bomo šli v Barcelono, ampak raje na Portugalsko ali pa v Nemčijo ali Ženevo?« je danes De Laurentiis vprašal novinarje.

Zakaj ne na Portugalskem?

»Če so se odločili, da bo zaključni turnir lige prvakov na Portugalskem, bi lahko tam odigrali tudi preostale tekme pred četrtfinalom. Ne razumem, zakaj bi morali ostati v mestu, ki se spopada z velikimi težavami,« je še dodal lastnik Napolija.



Četrtfinalne dvoboji lige prvakov bodo na Portugalskem na sporedu od 12. do 15. avgusta. Preostali udeleženci četrtfinala pa bodo znani 7. in 8. avgusta, ko bodo poleg revanše med Barcelono in Napolije odigrali še tri povratne tekme osmine finala.